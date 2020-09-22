Manchester City, sezonu 3 golle açtı

Bu sezon ligdeki ilk karşılaşmasına çıkan Manchester City, Molineux Stadı'nda Wolverhampton'a konuk oldu.
Manchester City, maçın ilk yarısını, 20. dakikada Kevin de Bruyne'nin penaltıdan ve 32. dakikada Phil Foden'in attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.
Ev sahibi ekip Wolverhampton, Raul Jimenez'in 72. dakikadaki golüyle farkı bire indirdi:1-2
İspanyol teknik adam Pep Guardiola'nın öğrencileri, maçın 90+5. dakikasında Gabriel Jesus'un attığı golle farkı tekrar iki yaptı, maç bu skorla sona erdi:1-3
Premier Lig'in 2. haftasında toplam 44 gol atıldı ve bu hafta, son 10 sezonda en çok golün atıldığı hafta olarak kayıtlara geçti.
Stoper bölgesine bir transfer daha düşünen Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca, sırasıyla iki ismi gündeme aldı. İtalyan devinin listesinin ilk sırasında Chris Smalling, ikinci sırasında Marcao var.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Novak, Atakaş Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin yeni stoperi Mauricio Lemos, 0-0 sona eren Atakaş Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Atakaş Hatayspor'da Munir ve Ribeiro, 0-0 sona eren Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.
İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Manchester City, deplasmanda Wolverhampton'u 3-1 yendi.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) ilk haftasında Milan, sahasında Bologna'yı 2-0 yendi.