Manchester City, Real Madrid deplasmanından galip dönüyor

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester City, Real Madrid deplasmanında 2-1 galip gelerek çeyrek final öncesi büyük avantaj elde etti.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester City, Real Madrid deplasmanında 1-0 geriye düştüğü maçı Gabriel Jesus ve penaltıdan Kevin de Bruyne'nin attığı gollerle 2-1 galip tamamladı. Ev sahibi ekibin golü Isco'dan gelirken, Sergio Ramos da 86. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla deplasmanda galip gelen City, çeyrek final öncesi büyük avantaj elde etti.