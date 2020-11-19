Manchester City, Pep Guardiola'nın kontratını 2 yıllığına uzattı

Manchester City sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Pep Guardiola’nın kontratının 2 yıllığına uzatıldığını açıkladı.
GUARDIOLA’DAN İMZA SONRASI İLK AÇIKLAMA
“Manchester City'ye geldiğimden beri hep çok hoş karşılandım. Birlikte büyük başarılar kazandık. Böylesine bir desteği her teknik adam ister. İşimi yapmak için her şeye sahibim ve göreve devam etmem için bana olan güveni gördüm. Gelişmeye devam edeceğiz”
245 MAÇTA 6 KUPA
2016 yılında Manchester City'nin başına geçen 49 yaşındaki Guardiola, İngiliz ekibiyle çıktığı 245 maçta 181 galibiyet, 28 beraberlik ve 36 mağlubiyet yaşadı.
Manchester City, Guardiola yönetiminde 2 Premier Lig, 1 FA Cup ve 3 İngiltere Lig Kupası şampiyonluğuna ulaştı.
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