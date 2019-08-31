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Manchester City çok rahat

Manchester City çok rahat

Premier Lig'in 4. haftasında Manchester City ile Brighton, Ettihad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Manchester City, çok rahat bir oyun ile Brighton'u 4-0 mağlup etti.

Manchester City'e farklı galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Kevin de Bruyne, 42 ve 55'te Sergio Agüero, 79'da Bernardo Silva kaydetti.

Agüero, Pep Guardiola yönetiminde çıktığı 134. maçta böylece 101. golünü kaydetmiş oldu.

4 maçta 14 gol atan Manchester City, 3. galibiyetini alıp puanını 10 yaptı. Brighton ise 4 puanda kaldı.

Premier Lig'in 5. haftasında Manchester City, Norwich deplasmanına gidecek. Brighton ise Burnley'i konuk edecek.

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