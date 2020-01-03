Manchester City, Çağlar Söyüncü için Leicester'a 45 milyon Euro'luk teklif yaptı

Ada basını, savunmada büyük bir sıkıntı yaşayan Manchester City'nin milli futbolcumuz için 45 milyon Euro'luk teklif yaptığını yazdı. Pep Guardiola'nın Çağlar'ı çok istediği ve bu transfrin bitmesi için talimat verdiği de belirtildi. Ancak haberde, Leicester City'nin bu teklife karşılık, "Çağlar'ın fiyatı 70 milyon Euro" yanıtını verdiği ve pazarlıkların sona erdiği de vurgulandı.

(Takvim)