Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,964
  • 6,6633
  • 292.62
  • 115932
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Manchester City, Çağlar Söyüncü için Leicester'a 45 milyon Euro'luk teklif yaptı

Manchester City, Çağlar Söyüncü için Leicester'a 45 milyon Euro'luk teklif yaptı

Manchester City, Çağlar Söyüncü için Leicester'a 45 milyon Euro'luk teklif yaptı

Premier Lig'in flaş takımı Leicester City'nin başarısında büyük hay sahibi olan Çağlar Söyüncü ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

Ada basını, savunmada büyük bir sıkıntı yaşayan Manchester City'nin milli futbolcumuz için 45 milyon Euro'luk teklif yaptığını yazdı. Pep Guardiola'nın Çağlar'ı çok istediği ve bu transfrin bitmesi için talimat verdiği de belirtildi. Ancak haberde, Leicester City'nin bu teklife karşılık, "Çağlar'ın fiyatı 70 milyon Euro" yanıtını verdiği ve pazarlıkların sona erdiği de vurgulandı.

(Takvim)


Deniz Seki reklam iddialarına ateş püskürdü!
Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya olay yorum!
Hercai'nin yıldızı Aslı Samat'tan çarpıcı itiraflar!
MasterChef'te ikinci olan Alican'dan canlı yayında şaşırtan açıklama!
Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

O Ülkede Saksağanlar İtfaiye Sesini Taklit Etmeye Başladı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Yeni aldığı evin garajından bakın ne çıktı

Su sayaçları çalınan mahalle susuz kaldı