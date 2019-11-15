Manchester City, Çağlar Söyüncü için harekete geçiyor
Defansında problemler olan Manchester City, devre arasında milli yıldızımız Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmak için girişimlere başlıyor.
Bu sezon Leicester City'de müthiş bir çıkışa imza atan ve A Milli Takımımızda Merih Demiral ile birlikte "kaya gibi" bir savunma hattı oluşturan Çağlar Söyüncü için İngiltere'de transfer söylentileri gün geçtikçe ciddileşiyor.
İngiltere'nin önde gelen yayın kuruluşlarından Sky Sports, Liverpool'un 8 puan gerisinde kalan ve defansta sorunlar yaşayan Manchester City'nin, Leicester City'nin stoper ikilisi Jonny Evans ile Çağlar Söyüncü'yü stoper opsiyonları arasında değerlendirdiğini yazdı.
GUARDIOLA'NIN ÖNEMLİ HEDEFLERİNDEN
Manchester City'nin 1 puan önünde Premier Lig'de 2. sırada olan Leicester City'nin başarısında büyük pay sahibi olan Çağlar Söyüncü'nün, Vincent Kompany'nin ardından o bölgeye transfer yapamayan Pep Guardiola'nın en önemli hedeflerinden olduğu kaydedildi.
Yaz aylarında Harry Maguire'ı isteyen ancak Manchester City'ye kaptıran City'nin, devre arasında Çağlar için kesesini açması bekleniyor.
(Sporx)