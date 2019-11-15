Manchester City, Çağlar Söyüncü için harekete geçiyor

Bu sezon Leicester City'de müthiş bir çıkışa imza atan ve A Milli Takımımızda Merih Demiral ile birlikte "kaya gibi" bir savunma hattı oluşturan Çağlar Söyüncü için İngiltere'de transfer söylentileri gün geçtikçe ciddileşiyor.

İngiltere'nin önde gelen yayın kuruluşlarından Sky Sports, Liverpool'un 8 puan gerisinde kalan ve defansta sorunlar yaşayan Manchester City'nin, Leicester City'nin stoper ikilisi Jonny Evans ile Çağlar Söyüncü'yü stoper opsiyonları arasında değerlendirdiğini yazdı.

GUARDIOLA'NIN ÖNEMLİ HEDEFLERİNDEN

Manchester City'nin 1 puan önünde Premier Lig'de 2. sırada olan Leicester City'nin başarısında büyük pay sahibi olan Çağlar Söyüncü'nün, Vincent Kompany'nin ardından o bölgeye transfer yapamayan Pep Guardiola'nın en önemli hedeflerinden olduğu kaydedildi.

Yaz aylarında Harry Maguire'ı isteyen ancak Manchester City'ye kaptıran City'nin, devre arasında Çağlar için kesesini açması bekleniyor.

(Sporx)