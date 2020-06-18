Manchester City Arsenal'a acımadı

Koronavirüs arasının ardından yeniden perdelerini açan Premier Lig'in 28. haftasında Manchester City, sahasında Arsenal'i 3-0 mağlup etmeyi başardı.

İngiltere Premier Lig'de koronavirüs arasının ardından oynanan 28. hafta mücadelesinde Manchester City ile Arsenal karşı karşıya geldi.

Etihad Stadı'nda oynanan maçı Manchester City 2-0 kazanarak üç puanı hanesine yazdırmayı başardı.

ARSENAL'E SAKATLIK ŞOKU

Maçı kontrolünde bulunduran Manchester City pozisyon bulmaya çalışırken Arsenal henüz maçın başında üst üste sakatlıklar yaşayarak oyuncu değişikliğine gitmek zorunda kaldı. 8. dakikada Xhaka sakatlanınca Dani Ceballos, Pablo Mari sakatlanınca ise David Luiz oyuna dahil oldu.

Dakikalar 45+2'yi gösterdiğinde ise Sterling ilk yarıyı Manchester City adına önde kapatan golü kaydetti.

DAVID LUIZ'İN KARA GÜNÜ

İkinci yarının başında ise David Luiz 49. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Brezilyalı savunmacı Sterling'in attığı gole de sebep olan isimdi ve 50. dakikada penaltıyı da yaptırınca kırmızı kart görerek günün en şanssız ismi olmaktan kurtulamadı.

51. dakikaya gelindiğinde ise Kevin De Bruyne penaltı vuruşunu gole çevirerek farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Manchester City sahadan 2-0'la galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Manchester City 60 puana yükselirken Arsenal ise 40 puanda kaldı.

MESUT ÖZİL KADRODA YOK

Arsenal'in yıldızı Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in maç kadrosunda yer alması dikkat çekti.

Özil'in koronavirüs döneminde maaşında indirim yapmayacağını belirtmesi ile birlikte sezon başından beri performans sebepli ciddi şekilde Arsenal taraftarlarınca eleştiriliyordu.