Mame Baba Thiam: Tek amaç kupalar kazanmak

AKŞAM

Mame Thiam yaptığı açıklamada, “Fenerbahçe'de çok kaliteli oyuncular var. Hedef kusursuzu yakalamak. Sağ, sol fark etmez. Her yerde oynarım. Tek amacım kupalar kazanmak." dedi.

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mame Baba Thiam, camiaya mesaj yolladı: “Kasımpaşa’da oynadığım dönemde de milli takıma davet edildim ki Kasımpaşa çok büyük bir kulüp değil ancak hoca bana güvendi. Şimdi Fenerbahçe’deyim ve çok çalışmaya, elimden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğim. Fenerbahçe’ye gelmeden önce Papiss Cisse bana bir tavsiye verdi ancak bunu sır olarak kendime saklayacağım. O benim kardeşim ve bir yönetici zekası var.

HOCA KİMİ SEÇERSE…

Fenerbahçe’de birçok hücum oyuncusu ve herkesin kendine has özellikleri var. Bu bir takım oyunu ve bu kadronun kurulma sebebi de kusursuzu yakalamak. Sağ kanatta, sol kanatta, forvet... Her yerde oynarım. Önemli olan hocamın ne seçeceğidir. Benim tek amacım var, o da kazanmak, kupalara ulaşmak.”

