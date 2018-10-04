Malmö BJK maçı canlı yayın beIN Sports şifresiz Malmö Beşiktaş maçı izle

Malmö Beşiktaş maçı izleme yolları siyah beyazlı taraftarların araştırdığı konuların başında geliyor. BeIN Sports şifresiz izleme yollama yolları Malmö BJK maçı canlı yayın linkine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Bu maçta iki takım da gol ayaklarından iyi vuruşlar bekliyor. Beşiktaş'ta 6 golü bulunan Ryan Babel gole en yakın isim olarak dikkat çekerken, Malmö'de 10 gollü Markus Rosenberg ve 9 gollü Sören Rieks takımın gol ayakları durumunda. Beşiktaş, Malmö ile UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. maçında karşılaşacak. 4 Ekim Perşembe akşam TSİ 22.00'de Swedbank Stadyumu'nda oynanacak maçı Makedonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Aleksandar Stavrev yönetecek. Stavrev'in yardımcılıklarını ise Marjan Krikovski ve Dejan Kostadinov yapacak. Malmö-Beşiktaş maçı beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek.

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BEŞİKTAŞ İYİ BAŞLANGIÇ YAPTI

Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş hem ligde hem de UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk hedefliyor. Ligde 7. haftada 14 puan toplayan ve lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde yer alan Kara Kartallar, Avrupa Ligi'ne ise galibiyetle başladı. Sarpsborg'u 3-1 yenen takım grupta ilk hafta sonunda zirvenin sahibi oldu. Güneş ve öğrencileri bu maçı da kazanarak liderliğini pekiştirmek istiyor.

BEŞİKTAŞ’IN MALMÖ KADROSU

Loris Karius, Utku, Ersin, Gökhan Gönül, Roco, Pepe, Vida, Fatih, Medel, Necip, Tolgay, Oğuzhan, Dorukhan, Quaresma, Lens, Ljajic, Babel, Love, Larin, Mustafa, Caner, Gökhan Töre

EN GOLCÜ FUTBOLCU OKTAY DERELİOĞLU

Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu sıralamasında Oktay Derelioğlu, 14 golle önde bulunuyor.

Beşiktaş'ta geçmiş sezonlarda forma giyen Bobo 12 golle ikinci sırada yer alırken, Cenk Tosun ile Ricardo Quaresma ise 11'er kez fileleri havalandırdı.

Siyah-beyazlı ekibin mevcut kadrosunda Avrupa kupalarında Ryan Babel 7 gol atarken, Gökhan Töre ise 5 kez fileleri havalandırdı. Beşiktaş'ta ayrıca Oğuzhan Özyakup 4, Cyle Larin 3, Mustafa Pektemek, Vagner Love, Pepe, Jeremain Lens ve Tolgay Arslan ikişer, Adriano Correia, Necip Uysal, Caner Erkin, Enzo Roco ile Gökhan Gönül birer kez Avrupa arenasında gol sevinci yaşadı.

BEŞİKTAŞ, AVRUPA KUPALARINDA 212. MAÇINDA

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında yarın İsveç'in Malmö ekibine konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 212. mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 211 maçta rakiplerine 82 kez üstünlük kurdu. 84 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 45 mücadeleden berabere ayrıldı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 282 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 298 gol gördü.

İSVEÇ EKİPLERİYLE 9. MAÇ

Beşiktaş, İsveç ekipleriyle Avrupa kupalarında 9. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, bu ülke temsilcileriyle daha önce oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. İsveç takımlarına 12 gol atan Beşiktaş, kalesinde de 12 gol gördü.

Beşiktaş, bugünkü rakibi Malmö ile daha önce 4 kez karşılaştı. Siyah-beyazlı ekip, bu maçlarda Malmö'yü bir kez yenme başarısı gösterdi. İki takım arasındaki bir karşılaşma beraberlikle tamamlanırken, siyah-beyazlı ekip 2 defa da mağlup oldu. Beşiktaş, Malmö kalesine 8 gol bırakırken, rakibinden 7 gol yedi. İki ekip ilk kez 1990-1991 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda eşleşti. Deplasmandaki karşılaşmayı 3-2 yitiren Beşiktaş, rövanş mücadelesinde büyük hayal kırıklığı yaşadı. İstanbul'daki mücadelenin ilk yarısını 2-0 önde tamamlayan siyah-beyazlı takım, ikinci yarıda üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Malmö, 2005-2006 sezonunda UEFA Kupası'nda bir kez rakip oldu. İstanbul'da rakibine 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki mücadeleyi ise 4-1 kazanmasını bildi.