Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi’nde ülkemizi başarıyla temsil etmeyi sürdürüyor. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, I Grubu'ndaki ikinci mücadelesinde İsveç'te Malmö ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, ilk maçında Vodafone Park'ta ağırladığı Avusturya temsilcisi Sarpsbprg 08'i 3-1 mağlup etti.

Malmö - Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

Beşiktaş'ın 4 Ekim Perşembe günü İsveç'te Malmö ile karşılaşacağı mücadele saat 22.00'de başlayacak. Mücadelenin yayıncısı ise henüz netleşmedi. Malmö - Beşiktaş karşılaşmasının beIN SPORTS 1 ve beIN SPORTS Haber'den canlı yayınlanması bekleniyor..

Beşiktaş'a Makedon hakem

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci haftasında 4 Ekim Perşembe günü deplasmanda İsveç'in Malmö takımıyla yapacağı maçta Makedonya Futbol Federasyonundan hakem Aleksandar Stavrev düdük çalacak. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre İsveç'in Malmö kentindeki Yeni Malmö Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçta Stavrev'in yardımcılıklarını Marjan Kirovski ile Dejan Kostadinov üstlenecek.

İlave yardımcı hakemliğini Dimitar Meckarovski ile Dejan Jakimovksi'nin yapacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Nikola Karakolev olacak.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu

Kaleci: Tolga Zengin, Loris Karius

Defans: Pepe, Enzo Roco, Domagoj Vida, Alpay Çelebi, Fatih Aksoy, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Adriano Correia

Orta saha: Gary Medel, Dorukhan Toköz, Necip Uysal, Mertcan Açıkgöz, Tolgay Arslan, Ryan Babel, Adem Ljajic, Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens

Forvet: Mustafa Pektemek, Vagner Love, Cyle Larin

MALMÖ'DE BÜYÜK EKSİK

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Malmö'de Carlos Strandberg sakatlandı. 22 yaşındaki golcü oyuncunun sağlık durumu hakkında açıklamaya göre, en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı ve toparlanma sürecinin de dahil edilmesiyle birlikte Beşiktaş maçını kaçırabileceği duyuruldu.

İsveç Allvenskan Ligi'nde geride kalan 20 haftada 37 puanla 4. sırada yer alan Malmö'de Strandberg'in sakatlığı sonrasında elde sadece iki forvet Antonsson ile 35 yaşındaki Marcus Rosenberg kaldı. Beşiktaş maçında Rosenberg'in forma giyeceği bekleniyor. Carlos Strandberg bu sezon İsveç Allsvenskan Ligi'nde 15 maçta 6 gol attı. Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde ise Malmö formasıyla 5 maçta 3 gol kaydetti.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Malmö ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma 4 Ekim 2018'de oynanacak.

Beşiktaş'tan Olivier Giroud bombası! Görüşmeler başladı

Olivier Giroud ve Beşitkaş iddiası! Alvaro Negredo'yu Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Nasr'a satmalarının ardından forvet hattını yeni bir isimle doldurmak için çalışmalara başlayan Siyah- Beyazlılar, bu doğrultuda ilk hedefini İngiltere olarak belirledi. Kara Kartal'ın, Premier Lig devi Chelsea'nin Fransız yıldızı Olivier Giroud için çalışmalarını hızlandırdığı bildirildi. Ada ekibiyle 1 yıllık kontratı bulunan 32 yaşındaki oyuncunun menaceriyle şimdiden temas kuran yönetimin, olumlu geri dönüş aldığı öğrenildi. Yıldız futbolcunun sezon sonu için Ocak ayında başka bir kulüple anlaşma hakkına sahip olmasını göz önünde bulunduran yönetimin, tecrübeli ismi düşük bir bonservis bedeliyle ara transferde kadrosuna katmayı planladığı belirtildi.

Negredo'nun maaşı ona!

Negredo'yu Al Nasr'a göndermesinin ardından maaş bütçesinde 4.3 milyon Euro'luk yer açan Siyah- Beyazlılar'ın, bu ücretin tamamını Giroud için kullanmayı planladığı konuşuluyor. Ara transferde eldeki 3 forvetten birini daha gönderip maaş bütçesini 5 milyon Euro seviyesinin üzerine çıkarmayı planlayan yönetim, bu bedelle Fransız futbolcunun aklını çelmeyi planlıyor. Chelsea'den yıllık 7 milyon Euro kazanan deneyimli oyuncunun, Maviler'in yeni kontrat önerisinde bulunmaması ve gelen tekliflerin de düşün olması sebebiyle Kartal'ın 5 milyon Euro'luk teklifine olumlu bakabileceği ifade edildi.

Chelsea, ayrılığa sıcak

Geçen sezonun ara transfer döneminde Arsenal'den 17 milyon Euro karşılığında Chelsea'ye transfer olan Giroud'un, Maviler'deki kariyeri beklediği gibi geçmemişti. Chelsea'de 1,5 sezonda çıktığı 24 maçta sadece 5 gollük performans sergileyip beklentilerin altında kalan yıldız oyuncunun, bu nedenle kulübünün gelecek planları arasında yer almadığı söyleniyor.