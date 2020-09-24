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  • 24 Eylül 2020 Perşembe 22:30
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Malili kanat oyuncusu Fousseni Diabate, Trabzon'a geldi

Malili kanat oyuncusu Fousseni Diabate, Trabzon'a geldi

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DHA

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Malili 24 yaşındaki kanat oyuncusu Fousseni Diabate, kente geldi.

Trabzonspor'un transfer görüşmelerinde bulunduğu hücum oyuncusu Fousseni Diabate, Trabzon'a geldi.

Saat 22:00'de Trabzon Havalimanı'na inmesinin ardından dış hatlar bölümünden çıkış yapan ve Trabzonspor Kulübü yetkilileri tarafından karşılanan Fousseni Diabate, daha sonra kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.

Bordo-mavililerde, yarın Malili 24 yaşındaki kanat oyuncusunun transferine resmiyet kazandırılması bekleniyor. Leicester City oyuncusu olan ve 2019-20 sezonunda Fransa Lig 1 ekiplerinden Amiens forması giyen Diabate, 24 maçta 1 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.

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Malili kanat oyuncusu Diabate, Trabzon'a geldi
Malili kanat oyuncusu Diabate, Trabzon'a geldi

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