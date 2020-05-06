Malatyaspor'un efsane başkanı Nurettin Soykan unutulmadı

Başkanlığını yaptığı Malatyaspor’un elde ettiği başarılarda ve kulüp yönetim anlayışında imzası olan Nurettin Soykan, 11 yıl önce bugün vefat etmişti.
Malatyaspor eski yöneticileri, çalışma arkadaşları ve sarı-kırmızılı renklere gönül vermiş taraftarlar sosyal medyada yayınladıkları çeşitli yazı ve anekdotlarla Soykan’ı unutmadı.
Malatyaspor tarihinde önemli bir yere sahip olan Soykan, 2009 yılında 84 yaşındayken vefat etmişti. Malatya Şehir Mezarlığı’ndaki kabri başında dualar okunarak anılan Nurettin Soykan için birçok kurum ve kuruluş mesaj yayımladı.
Sağlık Bakanı Koca, Özdemir'le yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalar yaptı: “Görüşmede, müsabakaların devamı konusunda somut bir talep gündeme gelmemiştir. Tarafımızdansa herhangi bir yönde öneride bulunulmamıştır. TFF, kendi iradesiyle kararını verecektir.”
Beşiktaş'ın unutulmaz oyuncularından Necdet Ergün, Engin Verel'e konuştu: “Elimle Galatasaray'a gol atmıştım. Maçtan sonra da ‘Elimle gol attığımı bütün Türkiye gördü ama hakem görmedi' dedim. Maradona benden görüp eliyle gol attı.”
Sarı kırmızılı yönetim, prensip anlaşmasına vardığı Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Semih Kaya ve Oğulcan Çağlayan'ı resmen G.Saraylı yapacak. Erdoğan Yeşilyurt'u da almak isteyen Aslan; Lemina ve Onyekuru'yu yeniden kiralamak için masaya oturacak.
Küçük rakamdan büyük olay... Yönetim, 100 bin Euro alacağı olan Atiba'ya, “50'sini şimdi ödeyelim, kalanını ertele” dedi, tecrübeli oyuncu teklifi kabul etmedi. Kanadalı yıldız ile sezon sonunda yolların ayrılacağı öğrenildi.
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, bonservisi Watford'ta bulunan Luis Javier Suarez Charris için İngiliz ekibine yeni teklifle gitti. 22 yaşındaki golcü için daha önce Watford'a Mbaye Diagne'yi teklif eden Cimbom, bu teklifin reddedilmesi üzerine yeni bir öneriyle Premier Lig ekibinin kapısını çaldı: Sözleşmesini uzatıp bize kiralayın. Satın alma opsiyonu da ekleyelim.
Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, futbola teknik direktör olarak devam etme kararını açıkladı…
Gol.caracoltv, Galatasaray'ın Radamel Falcao'yu satmak istediğini manşetine taşıdı ve haberi “Yıldız imzasından baş ağrısına” başlığı ile duyurdu.