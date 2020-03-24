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aksam.com.tr
  • 24 Mart 2020 Salı 17:36
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  • 24 Mart 2020 Salı 17:36

Makedonya hocası Igor Angelovski'den Fatih Terim'e mektup

Makedonya hocası Igor Angelovski'den Fatih Terim'e mektup

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Makedonya Teknik Direktörü Igor Angelovski, koronavirüs testi pozitif çıkan Fatih Terim'e geçmiş olsun mektubu yolladı.

Makedonya Teknik Direktörü Igor Angelovski, korona virüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için geçmiş olsun mektubu yazdı. Angelovski, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Yakalanmış olduğunuz hastalığın bilgisini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. İnanıyorum ki sahada olan azminizin bir benzerini virüs karşısında da sergileyeceksiniz. Sizinle yeniden rakip olacağımız günleri sabırsızlıkla beklemekteyim."

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