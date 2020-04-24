Maicon, Mbaye Diagne, Ryan Babel ve Ozornwafor'un yeni adresleri belli oldu

Galatasaray, kiradan dönecek olan Maicon, Mbaye Diagne ve Ryan Babel'i satmayı düşünürken Valentine Ozornwafor'u Süper Lig'den bir ekibe kiralayacak.

Galatasaray yönetimi, kiralık olarak gönderilen 4 yabancı oyuncu için geri dönüş bileti vermedi. Yabancı kontenjanı dolu olan ve maliyetleri düşürmek isteyen sarı kırmızılı yönetimin kararı belli oldu.



MAICON - SUUDI ARABİSTAN

Al Nasr'da düzenli forma giyen Brezilyalı stoper için bonservis pazarlığı yapılacak. Maicon'un Suudi Arabistan ekibine satılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

MBAYE DIAGNE - ÇİN

Koronavirüs salgınından dolayı Çin'e transferi direkten dönen Senegalli forvet için tekrar şartlar zorlanacak. Fatih Terim'in istemediği, 10 milyon Euro'ya Galatasaray'a gelen Diagne'ye Çin'den 6-7 milyon Euro'luk teklif gelse bile hemen kabul edilecek.

RYAN BABEL - ABD

Ajax'ın geri gönderdiği Hollandalı yıldıza Florya kapıları kapalı. Yaşı, maliyeti ve özel hayatıyla kredisini tüketen Babel, MLS kulüpleri ile temasa geçti. Yaz tatillerini ABD'de yapan Babel bu ülkeye temelli gitmeye hazırlanıyor.

VALENTINE OZORNWAFOR - SÜPER LİG

İspanya 2.Ligi'nde Almeria'da istediği süreleri alamayan (4 maç 274 dakika) Nijeryalı 20 yaşındaki stoper deneyim kazanması adına Süper Lig'de bir takıma kiralanacak ve sözleşmesine oynama şartı koyulacak.