Maicon, Mbaye Diagne, Ryan Babel ve Ozornwafor'un yeni adresleri belli oldu

Galatasaray yönetimi, kiralık olarak gönderilen 4 yabancı oyuncu için geri dönüş bileti vermedi. Yabancı kontenjanı dolu olan ve maliyetleri düşürmek isteyen sarı kırmızılı yönetimin kararı belli oldu.
MAICON - SUUDI ARABİSTAN
Al Nasr'da düzenli forma giyen Brezilyalı stoper için bonservis pazarlığı yapılacak. Maicon'un Suudi Arabistan ekibine satılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
MBAYE DIAGNE - ÇİN
Koronavirüs salgınından dolayı Çin'e transferi direkten dönen Senegalli forvet için tekrar şartlar zorlanacak. Fatih Terim'in istemediği, 10 milyon Euro'ya Galatasaray'a gelen Diagne'ye Çin'den 6-7 milyon Euro'luk teklif gelse bile hemen kabul edilecek.
RYAN BABEL - ABD
Ajax'ın geri gönderdiği Hollandalı yıldıza Florya kapıları kapalı. Yaşı, maliyeti ve özel hayatıyla kredisini tüketen Babel, MLS kulüpleri ile temasa geçti. Yaz tatillerini ABD'de yapan Babel bu ülkeye temelli gitmeye hazırlanıyor.
VALENTINE OZORNWAFOR - SÜPER LİG
İspanya 2.Ligi'nde Almeria'da istediği süreleri alamayan (4 maç 274 dakika) Nijeryalı 20 yaşındaki stoper deneyim kazanması adına Süper Lig'de bir takıma kiralanacak ve sözleşmesine oynama şartı koyulacak.
Gelecek sezonun için kadro planlamasına şimdiden başlayan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile anlaşan Sarı-Kırmızılıların, Yiğidolardan bir takviye daha yapacağı ortaya çıktı. Galatasaray, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Erdoğan Yeşilyurt'u da kadrosuna katacak.
Sarı-Lacivertli camiaya Hırvatistan'dan ilginç bir mesaj geldi! Adı Fenerbahçe ile anılan Hırvat teknik adam, “Rekabetçi bir lige veya büyük bir kulübe gitmek istiyorum. Belki Avrupa'nın ilk 5 ligi ve belki de beşin dışındaki büyük bir kulüp” diye konuştu.
Fabrice N'Sakala ile anlaşan Beşiktaş, Alanyaspor'dan bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor. Siyah-Beyazlılar, Akdeniz ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan golcü Papiss Cisse ile 1 yıllık sözleşme yapmak istiyor.
Suudi basını, ülkeden ayrılan Fransız futbolcunun geri dönmeyeceğini iddia etti. Onun yerine Falcao düşünülüyor. Fransız forvetin ise Galatasaray'a geleceği yazıldı.
Slaven Bilic, Hırvat oyuncunun transferiyle ilişkili soruya, “Tabii ki oyuncuları izliyoruz. Ancak, şu anda transfer için zamanımız var” cevabını vererek yeşil ışık yaktı.
Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Donk'un büyükannesi koronavirüsten öldü.
Uluslararası Af Örgütü, Premier Lig ekibinin satışının durdurulmasını istedi. Henry Winter ise “Premier Lig'de etik değil, nakit çalışır. Satış iptal olmaz” dedi.