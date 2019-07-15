Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7251
  • 6,4561
  • 258.368
  • 97098.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Mahrez son saniyede attı, Cezayir finale yükseldi

Mahrez son saniyede attı, Cezayir finale yükseldi

Mahrez son saniyede attı, Cezayir finale yükseldi

Nijerya'yı 2-1 mağlup eden Cezayir, 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda finale çıktı.

Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın yarı finalinde, Cezayir ile Nijerya, başkentteki Kahire Uluslararası Stadı'nda karşılaştı.

Cezayir, Troost-Ekong'un 40. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Nijerya, Ighalo'nun 73. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Manchester City'de forma giyen Mahrez, 90+5'inci dakikada fileleri havalandırarak Cezayir'in sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı.

Cezayir, turnuvadaki tek şampiyonluğunu kazandığı 1990'dan beri ilk, toplamda 3. kez finale yükseldi.

Senegal ile Cezayir arasındaki final maçı, 19 Temmuz Cuma günü TSİ 22.00'de oynanacak.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Boşanacakları konuşuluyordu... Beren Saat ve Kenan Doğulu yan yana görüntülendi!
Ünlü şarkıcı Alişan'dan 15 Temmuz paylaşımı
1 milyonluk soru ne zaman yayınlanacak?
Murat Dalkılıç: Patron Hande, o ne derse o olur
ABD'de reyting rekoru kırdı
<p>Denizli´nin Pamukkale ilçesinde, ´Şakir´ isimli papağanın, dondurmacının demir çubukla kendisine

Papağana Dondurmacı Şakası :)

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor