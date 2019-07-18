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  3. Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe'den Başakşehir'e yeni teklif

Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe'den Başakşehir'e yeni teklif

Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe'den Başakşehir'e yeni teklif

Fenerbahçe, Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci için Başakşehir’e 7 milyon Euro teklif etti. İstanbul ekibi 9 milyon Euro talep ediyor.

Yaz transfer sezonunun yıldızı olan Fenerbahçe'de transferler duracak gibi görünmüyor. Hafta başında Damien Comolli ile bir görüşme yapan Ersun Yanal, Başakşehir'den Mahmut Tekdemir ile İrfan Can Kahveci'yi takımda görmek istediğini söyledi. Comolli de hemen harekete geçti.

ARADAKİ FARK 2 MİLYON

Başakşehir'in daha önce toplam 9 milyon Euro istediği Mahmet ve İrfan Can için sportif direktör Comolli, 7 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu.

FENERBAHÇE CEVAP BEKLİYOR

Hem Mahmut hem de İrfan'ın Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakması Sarı-Lacivertli kulübün elini güçlendirirken, Başakşehir'in bu teklife birkaç gün içinde cevap vermesi bekleniyor.

İKİ KULÜP ORTADA BULUŞABİLİR

Olumlu cevap gelirse iki oyuncu da F.Bahçe'nin Avrupa kampında yer alacaklar. İki kulübün de temas halinde olduğu Başakşehir'in bir miktar indirimi kabul ettiği de iddia ediliyor.

(Takvim)

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