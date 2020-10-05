Mahamadou Ba'yı kiralayan BB Erzurumspor, Aykut Demir ile de yollarını ayırdı

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek’in yeni kadroda düşünmediği Mahamadou Ba TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor’a kiralandı. 31 yaşındaki stoper oyuncusu Aykut Demir ile de karşılıklı olarak yıllar ayrıldı. Kulüple anlaşmalı olarak sözleşme fesih eden Demir daha sonra ise Boluspor ile anlaşmaya vardı.
Biri kiralık iki oyuncuyu elinden çıkararak transfer yapmasında engel kalmayan mavi-beyazlı kulübün bir transfer daha yapması bekleniyor.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın Kasımpaşa maçını izlerken verdiği tepkiler herkes tarafından çok net şekilde duyuldu. Albayrak'ın Feghouli'ye tepkisi ve Yusuf Erdoğan yorumu ise dikkat çekti.
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Serdar Aziz'in ezeli rakip Beşiktaş ile prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü.
Trabzonspor, Salzburg'ta forma giyen 33 yaşındaki orta saha Zlatko Junuzovic için Avusturya ekibiyle pazarlıklara başladı. Tecrübeli futbolcunun gün içinde Türkiye'ye gelebileceği öğrenildi.
Gazitantep FK, bir dönem Belçika Milli Takımı'nda da oynayan Kevin Mirallas'ı şehre getirerek sağlık kontrolünden geçirdi.
İstanbul Valiliği, Formula 1 İstanbul yarışının seyircisiz olarak düzenleneceğini açıkladı.