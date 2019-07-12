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  3. Madagaskar'ı 3-0 yenen Tunus, yarı finalde Senegal'in rakibi oldu

Madagaskar'ı 3-0 yenen Tunus, yarı finalde Senegal'in rakibi oldu

Madagaskar'ı 3-0 yenen Tunus, yarı finalde Senegal'in rakibi oldu

2019 Afrika Uluslar Kupası'nda Madagaskar'ı 3-0 mağlup eden Tunus, yarı finale yükseldi.

Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın çeyrek finalinde, Madagaskar ile Tunus, başkent Kahire'deki El-Selam Stadı'nda karşılaştı.

İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci devresinde ataklarını sıklaştıran Tunus, 52. dakikada Ferjani Sassi, 60. dakikada Youssef Msakni ve 90 3. dakikada Naim Sliti'nin golleriyle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Cezayir, yarı finalde Senegal ile 14 Temmuz Pazar günü karşılaşacak.  (AA)

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