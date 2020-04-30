Macron, Avrupa'da futbol sezonlarının sonlandırılmasını istiyor

SPOR GÜNDEMİ

Ve lig tescil edildi! İşte şampiyon Ve lig tescil edildi! İşte şampiyon Ligue 1 yönetimi, bu sezonun sıralamasını olduğu gibi kabul ederek PSG'yi şampiyon ilan etti.

Feghouli'den Fenerbahçelileri kızdıracak açıklama Feghouli'den Fenerbahçelileri kızdıracak açıklama Galatasaray'ın yıldızlarından Sofiane Feghouli, Kadıköy'de 20 yıl sonra gelen tarihi zaferi anlattı. Geçen sezon Başakşehir'e attığı golle şampiyonluğu getirdi. Bu yıl da yükselen formuyla Aslan'ın kilit isimlerinden oldu. Cezayirli yıldız, ezeli rakibe karşı deplasmanda ulaştıkları galibiyetin hikayesini paylaştı.

Beşiktaş'tan transfer harekatı Beşiktaş'tan transfer harekatı Beşiktaş'ta transfer harekatı başlıyor. Gelecek sezon hücum futbolu oynatacağını belirten teknik direktör Sergen Yalçın, bu doğrultuda oyunu dikine oynayan, süratli ve kreatif özellikleri bulunan oyuncuların alınmasını istedi. İlk gündeme gelen isimler ise Gökhan Töre, Yasin Öztekin, Serdar Gürler oldu.

Selçuk İnan kararını açıkladı! Bırakıyor mu? Selçuk İnan kararını açıkladı! Bırakıyor mu? Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan sessizliğini bozdu ve çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu bu sezon oynadığı futbolu kendisine yakıştıramadığını söylerken emeklilikle ilgili olarak, "İnsanlar istiyorlar diye futbolu bırakmak istemiyorum. Bırakmaya henüz hazır değilim. Yaşıtlarım hâlâ oynuyorlar." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den Lyon'a Gustavo yanıtı Fenerbahçe'den Lyon'a Gustavo yanıtı Fenerbahçe'de sezon başında takıma katılan ve özverili oyunu ile taraftarların da beğenisini kazanan Luiz Gustavo'ya Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon talip olmuştu. Sarı lacivertliler'de yönetim profesyonelliği ve tecrübesi ile takıma daha çok katkı vermesini beklediği Brezilyalı için Fransız kulübüne ret yanıtı verdi.

Beşiktaş'ın bütçesi 30 milyon Euro Beşiktaş'ın bütçesi 30 milyon Euro Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, hedefleri hakkında konuştu. Gelecek sezonki bütçeyi açıklayan siyah-beyazlıların teknik patronu, kalıcı başarılar yakalamak istediğini belirtti. Yalçın, bütçeyle ilgili olarak, "İçinde bulunduğumuz olanaklar, maddi değeri yüksek bir takım kurmamızı engelliyor. 2-3 yıl önce Beşiktaş takımının bütçesi 90 milyon euroydu. Önümüzdeki sene bu rakam maksimum 30 milyon euro civarında olacak." ifadelerini kullandı.