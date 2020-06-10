Maçlar başladı, Falcao efsanesi geri döndü

Galatasaray’da Radamel Falcao fırtınası yaşanıyor... Kolombiyalı yıldız, liglere verilen ara nedeniyle aylardır formaya hasret kalırken, idman maçlarındaki formuyla göz kamaştırıyor. Hafta içi ve hafta sonunda 11’e 11 birer hazırlık maçı oynayan Sarı-Kırmızılı ekipte, 34 yaşındaki santrforun birbirinden güzel gollere imza attığı öğrenildi. Fiziksel açıdan sezon içerisindeki form grafiğine çok yakın olduğu belirtilen Falcao hakkında teknik heyeti en çok memnun eden detay ise tecrübeli futbolcunun ortaya koyduğu hırs. İdmanlara arkadaşlarından önce gelip en son ayrılan, tüm topsuz uygulamaları harfiyen yerine getiren Falcao, aylar süren futbol hasretini pazar günkü Rize deplasmanında dindirmeye kararlı.
Zekası fark yaratacak
Koronavirüs sürecinde Türkiye’de kalmaktan gayet memnun olduğu kaydedilen Falcao, kulübün kendisine ve ailesine gösterdiği yakın ilgiye sahada teşekkür etmek istiyor. Fatih hocanın tecrübeli golcü için Rize’de gelişmiş bir rol düşündüğü de gelen haberler arasında. Terim, kondisyon açısından çok iyi durumda olan Falcao’nun sık sık orta sahaya desteğe gelerek stoperleri ileri çıkarmasını, böylece kanatlarda Onyekuru ile Feghouli’nin savunma arkasına sarkarak daha fazla pozisyona girmesini istiyor. Bu şekilde Falcao’nun sadece ceza alanındaki etkisinden değil, oyun zekası ve pasör özelliğinden de faydalanmayı düşünüyor.
Bambaşka bir tablo var
Sezon başında hazırlık kampı geçirmeyen ve sonrasında yaşadığı sakatlık nedeniyle ilk yarıda bekleneni veremeyen Falcao, ilk 16 haftada 1 gol atarken, müthiş bir toparlanma süreciyle 9 gole ulaştı. Kolombiyalı yıldızın, ligin kalan 8 haftasında skora daha fazla katkı sağlaması bekleniyor.
(Fanatik)
İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Manchester United'ın İngiltere Championship ekibi Stoke City ile yapacağı hazırlık maçı, Stoke City'den bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla dakikalar kala iptal edildi.
Galatasaray, Tigres'in Meksikalısı Chaka Rodriguez'le prensipte anlaştı. Finansal Fair Play kriterleri yüzünden dikkatli hareket eden Sarı-Kırmızılılar, mukavelesi sezon sonunda bitecek 29 yaşındaki sağ bekle söz kesti. Rodriguez, bonservissiz alındı.
Süper Lig 12 Haziran'da başlayacak. Korona salgını sonrasında getirilen yeni kurallar, tüm karşılaşmalarda bire bir uygulanacak. İnsan sağlığı her şeyin önünde tutulacak.
Beşiktaş'la ismi anılan Manchester City'nin Şilili kalecisi Claudio Bravo'nun bavulunu hazırlayıp, bagajlarını ambalajlamaya başladığı belirtildi
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna geçici olarak Tahir Karapınar getirildi. Asıl görevi futbol akademi altyapı koordinatörlüğü olan Karapınar, sezonun geri kalan bölümünde takımın başında yer alacak.
Geçen hafta iki kez çift kale hazırlık maçı yapan Sarı-Kırmızılı ekipte, Falcao performansıyla göz kamaştırıyor. Aylar süren futbol hasretini attığı birbirinden güzel gollerle dindirmeye çalışan Kolombiyalı yıldız, Rize deplasmanını iple çekiyor.
Beşiktaş'ın ilgilendiği oyunculardan biri olan Aitor Cantalapiedra, Yunanistan'ın Panathinaikos kulübüyle anlaştı.