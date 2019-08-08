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aksam.com.tr
  • 08 Ağustos 2019 Perşembe 00:12
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  • 08 Ağustos 2019 Perşembe 00:12

Maçın adamı Belhanda oldu

Maçın adamı Belhanda oldu

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TFF Süper Kupa maçında Akhisarspor'u 1-0 yenen Galatasaray, kupasını düzenlenen törenle

TFF Süper Kupa organizasyonunun 13'üncüsüne Ankara'daki Eryaman Stadı ev sahipliği yaptı.

Süper Lig şampiyonu ve Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray, yeni sezonda TFF 1. Lig'de mücadele edecek Akhisarspor'u Younes Belhanda'nın golüyle 1-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızı takım, böylece Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın ardından Süper Kupa'da da mutlu sona ulaşarak "üçleme" yaptı. Galatasaray, en son 2015'te 3 kupa birden kazanmıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, 9. kez mücadele ettiği Süper Kupa'yı 6. kez kazanma başarısı gösterdi. Galatasaray, Süper Kupa'yı en fazla kazanan takım konumunda bulunuyor.

Galatasaray, ayrıca geçen yıl Konya'da penaltılarda yenildiği Akhisarspor'dan rövanşı da almış oldu.

Kupayı Kasapoğlu ve Özdemir verdi

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından kupa ve madalya seremonisi yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Kupa'yı Galatasaray kaptanı Selçuk İnan'a birlikte verdi.

Kasapoğlu ve Özdemir, iki takım oyuncularına madalyalarını da takdim etti.

Cezalı olduğu için takımının başında sahaya çıkamayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kupa töreninde yer aldı.

Süper Kupa'yı 6. kez kazanan Galatasaray'da oyuncular, seremonide büyük sevinç yaşadı.

Maçın adamı Belhanda

TFF Süper Kupa'nın en değerli oyuncusu maçın tek golünü atan Galatasaraylı Belhanda seçildi.

Belhanda'ya plaketini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi.

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