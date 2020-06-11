Maciej Rybus'un menajerinden açıklama: Bir İstanbul ekibiyle anlaştık

Daha önce de Fenerbahçe konusunda açıklamalar yapan Rybus'un menajeri Mariusz Piekarski, Sports.ru internet sitesine röportaj verdi ve "Bir İstanbul kulübüyle anlaşma sağladık" dedi.
Piekarski, kulüp ismi vermezken "10 gün içinde ön sözleşme imzalayacağız ve sağlık kontrolünden geçeceğiz" dedi.
Menajerin isim vermemesine rağmen bu kulübün Fenerbahçe olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Lokomotif Moskova forması giyen 30 yaşındaki sol bek bu sezon çıktığı 21 maçta takımına 4 asistlik katkı verdi.
Birçok isim yazıldı, konuşuldu... Yazarımız Engin Verel, Fenerbahçe'deki hoca söylentilerine noktayı koydu. Fenerbahçe Hırvat teknik adamla anlaşmaya vardı. Nenad Bjelica, 1+3 yıllık sözleşmeye imza atacak. Mukavelenin süresi ve şartlarını Başkan Ali Koç, Fenerbahçe'deki seçim takvimine göre ayarladı. Bjelica 27 Temmuz tarihinde İstanbul'a imzaya gelecek...
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Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sol bek Maciej Rybus'un menajeri, “Bir İstanbul ekibiyle anlaştık. 10 gün içinde ön sözleşme imzalayacağız ve sağlık kontrolünden geçeceğiz” ifadelerini kullandı.
Daha önce adı Beşiktaş'la anılan Partizan'ın Nijeryalı golcüsü Umar Sadiq için Fenerbahçe'nin de devreye girdiği iddia edildi. 23 yaşındaki forvetin eşi Judy Mega, bir taraftarın ‘Come to Beşiktaş' paylaşımını beğenmişti.
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