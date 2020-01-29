Maccabi Tel Aviv'de Scottie Wilbekin'in sözleşmesi uzatıldı

İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv, bu yıl sözleşmesi bitecek olan yıldız basketbolcu Scottie Wilbekin ile nikah tazeledi. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Wilbekin ile 2023 yılına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu. 26 yaşındaki basketbolcu, Avrupa'da ilk olarak Yunan temsilcisi AEK Atina’da oynadıktan sonra transfer olduğu Darüşşafaka ile 2018 yılında Eurocup'ı kazanma başarısı gösterdi.
Scottie Wilbekin, Maccabi ile THY Euroleague'de bu sezon 16.3 sayı, 3.5 asist ve 2.05 ribaund ortalamalarıyla mücadele ediyor.
Wilbekin, devşirme oyuncu olarak geçtiğimiz yaz FIBA Dünya Kupası'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda da oynamıştı.
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