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aksam.com.tr
  • 20 Kasım 2020 Cuma 08:01
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Macarlar'dan 'takım ruhu ve dayanışma' dersi aldık!

Macarlar'dan 'takım ruhu ve dayanışma' dersi aldık!

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AKŞAM

Sadece Hakan Çalhanoğlu'nun piyasa değerinin yarısına eşit olan 17.6 milyon euroluk Macarlar, 197 milyon euroluk yıldızlarımıza ‘Takım ruhu ve dayanışmanın' ne olduğunu gösterdi. Grupta mali değerlerin tam dersi bir tablo oluştu.

Son Dünya Şampiyonu Fransa’nın olduğu grupta harikalar yaratan ve EURO 2020’ye gitmeye hak kazanan A Milli Takım’ın Uluslar Ligi’nde küme düşmesi şok etkisi yarattı. Daha önce Lucescu yönetiminde de B Ligi’nde mücadele eden ve C Ligi’ne düşen Ay-Yıldızlılar, statünün değişmesi üzerine B Ligi’nde kalmıştı. Milliler, bu kez de Şenol Güneş yönetiminde bir daha küme düştü. Hem de kadro değeri olarak kendisinden çok çok altta olan takımların grubunda...

GRUBUN EN ZAYIF HALKASIYDI

Milli Takımın yer aldığı 3. Grupta son maçlardaki kadro değerlerine bakıldığında Ay-Yıldızlılar 197.4 milyon euro ile 211 milyon euro değere sahip Sırbistan’ın ardından ikinci sırada. Bizi gruptaki iki maçta da yenen ve birinci olarak A Ligi’ne yükselen Macaristan’ın ise kadro değeri tam tamına 17.6 milyon euro... Milan’da forma giyen Hakan Çalhanoğlu’nun değeri ise tek başına 30 milyon euro. Neredeyse Macarların kadrosunun toplamı Hakan’ın yarısı kadar

PARA DEĞİL SİSTEM KAZANDI

Grubu ikinci bitiren Rusya’nın değeri de 141.4 milyon euro... Yani Milli Takımımızdan 56 milyon euro daha az... Oyuncu kalitesi olarak Sırbistan’dan ve A Milli Takımımızdan daha düşük değerlere sahip olan iki takım grubu ilk ikide bitirdi. 3. olan Sırplar B Ligi’nde kalırken biz ise önümüzdeki sezon C Ligi’nde mücadele edeceğiz. Bu grup sonrasındaki durum gerçekleri bir kez daha yüzümüze çarptı ve parayla saadetin olmayacağını bize kanıtladı. Macaristan ise futbolda parası olanın değil sistemi olanın kazandığını bir kez daha ortaya koydu.

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