Macaristan'da pole pozisyonu Verstappen'in oldu

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. yarışı Macaristan Grand Prix'sine Red Bull-Honda'nın Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 4 bin 381 metrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları sona erdi.
Red Bull-Honda pilotu Verstappen, 1.14.572'lik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.
Mercedes'in Finlandiyalı sürücüsü Valtteri Bottas 1.14.590'lık süresiyle ikinciliği, takım arkadaşı Büyük Britanyalı Lewis Hamilton ise 1.14.769 ile üçüncülüğü elde etti.
Macaristan Grand Prix'si, yarın TSİ 16.10'da koşulacak.
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