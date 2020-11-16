  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 16 Kasım 2020 Pazartesi 11:22
  • |
  • Son Güncelleme:

Macaristan-Türkiye maçında Ivan Kruzliak düdük çalacak

Macaristan-Türkiye maçında Ivan Kruzliak düdük çalacak

Paylaş

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 18 Kasım Çarşamba günü Macaristan ile deplasmanda oynayacağı maçı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, başkent Budapeşte'deki Puşkaş Arena'da TSİ 22.45'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Kruzliak'ın yardımcılıklarını Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Filip Glova olacak.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Avcı, Terim'in gözdesini elinden kaptı! Yıllarca unutulmayacak çalım
Avcı, Terim'in gözdesini elinden kaptı! Yıllarca unutulmayacak çalım

Avcı, Terim'in gözdesini elinden kaptı! Yıllarca unutulmayacak çalım

Başkandan Terim'e son transfer hediyesi! Hoca senelerdir istiyordu
Başkandan Terim'e son transfer hediyesi! Hoca senelerdir istiyordu

Başkandan Terim'e son transfer hediyesi! Hoca senelerdir istiyordu

Galatasaray'a bir koronavirüs darbesi daha
Galatasaray'a bir koronavirüs darbesi daha

Galatasaray'a bir koronavirüs darbesi daha

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Erol Bulut'tan beklenmedik karar
Erol Bulut'tan beklenmedik karar

Erol Bulut'tan beklenmedik karar

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de kaybettiği Konyaspor maçı sonrası teknik direktör Erol Bulut'un ilk 11 ve oyuncu değişikliği tercihleri eleştiri konusu olmuştu. Alternatifli bir kadroya sahip olan Bulut, Gençlerbirliği maçında Sinan Gümüş'ü ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.

Mahkemeden ibrasızlık kararı çıktı! Mustafa Cengiz...
Mahkemeden ibrasızlık kararı çıktı! Mustafa Cengiz...

Mahkemeden ibrasızlık kararı çıktı! Mustafa Cengiz...

Galatasaray Genel Kurulu'nun Mustafa Cengiz yönetimi hakkındaki ibrasızlık kararı mahkeme tarafından iptal edildi.

Abdullah Avcı milli yıldızları bekliyor
Abdullah Avcı milli yıldızları bekliyor

Abdullah Avcı milli yıldızları bekliyor

Trabzonspor'un yeni Teknik Direktörü Abdullah Avcı bir yandan eldeki mevcut oyuncuları hazırlarken, diğer yandan milli takımdan gelecek isimlerin yolunu gözlüyor. Üstelik gelenlerin durumunun nasıl olacağını da merakla bekliyor.

Kulüpler Birliği'nden hükmen yerine 3 seçenek
Kulüpler Birliği'nden hükmen yerine 3 seçenek

Kulüpler Birliği'nden hükmen yerine 3 seçenek

Kulüpler Birliği Vakfı, koronavirüs nedeniyle sahaya çıkamayan takımlar için ortaya sunduğu hükmen mağlubiyet formülü için 3 farklı öneri etrafında birleşti.

Sergen Yalçın'dan Adem Ljajic kararı
Sergen Yalçın'dan Adem Ljajic kararı

Sergen Yalçın'dan Adem Ljajic kararı

Yıldız futbolcu son 2 haftalık antrenman performansıyla teknik heyetin gözüne girmeyi başardı. Takımdaki Kovid-19 krizine çare arayan Sergen Yalçın'ın, Başakşehir maçında Ljajic'e forma vermeyi planladığı ortaya çıktı

Beşiktaş'ta Mario Balotelli aşkı bitmek bilmiyor
Beşiktaş'ta Mario Balotelli aşkı bitmek bilmiyor

Beşiktaş'ta Mario Balotelli aşkı bitmek bilmiyor

Sosyal medyadan 'kartal' paylaşan İtalyan golcünün Beşiktaş'tan haber beklediği kaydedildi. Yönetimin ise konuyu tekrar Sergen Yalçın ile görüştüğü bildirildi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.