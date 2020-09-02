Macaristan Milli Takımı, Sivas'ta

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na özel uçakla gelen kafiledekilerin ateşleri ölçüldü.
Kafileyi, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç karşıladı.
Kafilede yer alanlar, apronda bekleyen otobüse binerek, karşılaşmanın oynanacağı Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'na geçti.
Macaristan A Milli Futbol Takımı, burada yapacağı çalışmayla hazırlıklarını tamamlayacak.
Türkiye-Macaristan müsabakası, yarın saat 21.45'te başlayacak.
Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Muhammed Kerem Aktürkoğlu, çok mutlu olduğunu, sarı-kırmızılı kulübe uzun yıllar hizmet etmek istediğini ifade etti.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Muhammed Kerem Aktürkoğlu'ndan umutlu olduğunu söyledi.
Portekiz ekibi Porto, İngiltere'nin West Ham United takımından genç futbolcu Benicio Baker-Boaitey'yi transfer etti.
Bu sezon genç futbolculara yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Fenerbahçe, Bucaspor'dan Barış Sungur ve Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i kadrosuna katmıştı. Sarı-Lacivertliler son olarak Manisaspor'un 16 yaşındaki oyuncusu Bilal Budak'ı da transfer etti.
Van de Beek'in gelmesiyle Fred ikinci plana atıldı. Solskjaer, yıldız ismin ayrılmasına sıcak bakıyor.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Harcama limiti ve transfer konusuna değinen Çebi, “Transfer görüşmesi yaptığımız 7-8 tane oyuncu var. Limit olayı çözülmeden kadroya kimseyi katamayız” dedi.