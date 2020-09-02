Macaristan Milli Takımı, Sivas'ta

Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Muhammed Kerem Aktürkoğlu, çok mutlu olduğunu, sarı-kırmızılı kulübe uzun yıllar hizmet etmek istediğini ifade etti.

Fener bir transferi daha bitirdi! Yarın İstanbul'a geliyor

Bu sezon genç futbolculara yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Fenerbahçe, Bucaspor'dan Barış Sungur ve Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i kadrosuna katmıştı. Sarı-Lacivertliler son olarak Manisaspor'un 16 yaşındaki oyuncusu Bilal Budak'ı da transfer etti.