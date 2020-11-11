Macaristan hocasının testi pozitif çıktı

Sivas'tan 3 puanla dönen Galatasaray gözünü zirveye dikti. Milli aradan sonra sırasıyla Kayseri, Çaykur Rize (D), Hatay, Karagümrük (D) ve Göztepe ile karşılaşacak Cim-Bom galibiyet serisini 8 maça çıkarmayı hedefliyor.

Trabzonspor, Eddie Newton'ın ayrılığı sonrası göreve Abdullah Avcı'yı getirdi. Başarılı teknik adam, yaptığı kapsamlı sunum ve ortaya koyduğu projelerle Trabzonspor yönetimini mest etti.

Fatih Terim: 'Bana böyle adamlar lazım'

Sivas maçı öncesi Marcao ve Saracchi'nin oynama arzusu sonrası tecrübeli hoca, şu sözleri sarf etti: "Bana böyle adamlar lazım!"