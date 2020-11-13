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aksam.com.tr
  • 13 Kasım 2020 Cuma 01:54
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Macaristan 88 ve 90+2'de attığı gollerle EURO 2020 biletini kaptı

Macaristan 88 ve 90+2'de attığı gollerle EURO 2020 biletini kaptı

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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off finallerinin ardından Macaristan, Slovakya ve İskoçya, turnuvaya katılmaya hak kazandı.

Turnuvaya katılacak son takımların belli olacağı play-off finalleri üç maçla tamamlandı. Macaristan, 1-0 geriye düştüğü maçın son dakikalarında bulduğu gollerle İzlanda'yı 2-1 yenerek şampiyona biletini aldı.

İzlanda'nın golünü 11. dakikada Gylfi Sigurdsson atarken, Macaristan'a galibiyeti getiren golleri 88. dakikada Loic Nego ve 90+2. dakikada Dominik Szoboszlai kaydetti.

Macaristan, F Grubu'nda Fransa, Almanya ve Portekiz ile puan mücadelesi verecek.

Kuzey İrlanda ile Slovakya arasında oynanan mücadelenin normal süresi, Juraj Kucka ve Milan Skriniar'ın kendi kalesine attığı gollerle 1-1 sona erdi.

110. dakikada Michal Duris ile bir gol daha bulan Slovakya, şampiyonaya katılan taraf oldu.

E Grubu'nda Slovakya'nın yanı sıra Polonya, İspanya ve İsveç yer alıyor.

İskoçya'yı sahasında ağırlayan Sırbistan, 1-0 geriye düştüğü maçın son dakikalarında bulduğu golle karşılaşmayı uzatmalara götürdü.

Uzatma bölümlerinde de eşitliğin bozulmadığı karşılaşmayı penaltı atışlarıyla 5-4 kazanan İskoçya, 23 yıl sonra büyük bir turnuvaya katılma başarısını gösterdi.

İskoçya, D Grubu'nda İngiltere, Hırvatistan ve Çekya ile mücadele edecek.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021 yazına ertelenmişti.

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