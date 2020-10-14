Maça çıkmayan Napoli, 3-0 hükmen mağlup sayıldı

SPOR GÜNDEMİ

Sheffield United'dan Hatay'a destek Sheffield United'dan Hatay'a destek İngiltere'nin Sheffield United Kulübü, yangında ormanları büyük zarar gören Hatay'ın yeniden yeşertilmesi için düzenlenen kampanyaya destek verdi.

3 büyükler iflasın eşiğinde: Kasalar tam takır kuru bakır 3 büyükler iflasın eşiğinde: Kasalar tam takır kuru bakır Türk futbolunun lokomotifi 3 büyüklerin KAP'a gönderdiği mali tablolar vahim... Fenerbahçe kasasında 39 milyon, Galatasaray 2,3 milyon, Beşiktaş sadece 278 bin TL nakit bildirdi. 31 Mayıs 2020 ile 31 Ağustos 2020 arasında kulüplerin kemer sıkma politikasına rağmen borçları bir önceki döneme göre artış gösterdi.

İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri Süper Lig'de 5. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

Haydi çocuklar! Haydi çocuklar! A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi 3. Grup 4. maçında bu akşam Sırbistan'ı konuk ediyor.

İşte Mehmet Ekici'nin yeni adresi İşte Mehmet Ekici'nin yeni adresi Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve bir daha sözleşme yenilenmeyen Mehmet Ekici'nin yeni adresi belli oldu. Adı Süper Lig'den başta Galatasaray ile de anılan yıldız için tarih bile belli oldu! İşte detaylar...