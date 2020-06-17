Maç sonucu Fenerbahçe: 1 Trabzonspor: 3

Kupada ezeli rakibi Fenerbahçe'yi, 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Kadıköy'de 3-1 mağlup eden bordo-mavililer, finale adını yazdıran ilk takım oldu. Karadeniz ekibinin gollerini Sörloth (2) ve Novak atarken; Fenerbahçe'nin tek golü ise Deniz Türüç'ten geldi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek finale yükselen Trabzonspor, rakibini yaklaşık 23 yıl sonra Kadıköy'de mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmanın hemen başında 6. dakikada Sörloth'un attığı golle öne geçen Trabzonspor karşısında Fenerbahçe 42. dakikada Deniz Türüç ile beraberliği yakaladı. İkinci yarıda gol için ileri çıkan ve savunma hattını orta sahaya kadar çıkaran Fenerbahçe karşısında 83. dakikada Sörloth ile golü bulan Karadeniz ekibi yeniden öne geçti. Trabzonspor, uzatma dakikalarında Filip Novak'ın ayağından bulduğu golle rakibini 3-1 mağlup etti.

Bu sezon ligde şampiyonluk yarışından uzak kalan Fenerbahçe, kupaya da veda ederek taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.