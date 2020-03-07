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aksam.com.tr
  • 07 Mart 2020 Cumartesi 18:08
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  • 07 Mart 2020 Cumartesi 18:08

Maç sonu ortalık karıştı! Başkan ve taraftarlar kavga etti

Maç sonu ortalık karıştı! Başkan ve taraftarlar kavga etti

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BtcTurk Yeni Malatyaspor'da son dönemlerde alınan başarısız sonuçların ardından başkan Adil Gevrek yönetimine tepkiler çığ gibi büyürken, bugün oynanan müsabakanın ardından da gerilim iyice yükseldi.

Yeni Malatya Stadyumu'nda 1-1'lik eşitlikle tamamlanan BtcTurk Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından ev sahibi ekibin taraftarları ile başkan Adil Gevrek arasında kavga yaşandı.

Maç sırasında "Yönetim istifa" şeklinde tezahüratlarda bulunan taraftarlar, müsabakanın ardından Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in stattan ayrıldığı sırada Gevrek'in aracının önünü kesti. Bu sırada aracından inen Gevrek, taraftarlarla tartışmaya başladı. Tartışmayın büyüyerek, yumruk yumruğa kavgaya döndüğü öğrenilirken, araya güvenlik görevlileri girdi. Daha sonrasında Gevrek, polis korumasıyla aracına bindirildi ve taraftarların olduğu bölümden uzaklaştı.

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