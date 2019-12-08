Maç sonrası saha karıştı! Yaptığı hareket tepki çekti!

İttifak Holding Konyaspor, tribünleri tahrik ettiği iddiasıyla Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'ya tepki gösterdi.

İttifak Holding Konyaspor, tarafından yapılan açıklamada, "Gaziantep teknik direktörü Sumudica'nın maçın ardından önce tribünlerimizi tahrik etmesi, ardından taraftarımıza yaptığı utanç verici hareketini şiddetle kınıyoruz. Bu hadsiz teknik adam ve centilmenlikle bağdaşmayan hareketi için TFF'nin ilgili kurumlarını göreve davet ediyoruz." denildi.