Maç dönüşü Terim'den Albayrak'a talimat

4-1'lik Fiorentina yenilgisi sonrası İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ile görüşen Fatih Terim, ön libero transferi için gaza basmalarını istedi.

Fiorentina maçında oynan futboldan çok ilk yarıda yenen gollerde ön libero eksikliği bariz şekilde dikkat çekti. Tecrübeli teknik adam maçtan sonra bir araya geldiği Abdurrahim Albayrak'a, Fred, Nampalys Mendy ve Prade'in transferi konusundaki gelişmeleri sorduğu ve "Acilen ön libero almalıyız" dediği öğrenildi.

Fiorentina hezimeti sonrası Terim'den sert uyarı

Fiorentina karşısında alınan 4-1'lik kötü sonuç kadar oynanan kötü futbol da teknik direktör Fatih Terim'in canını sıktı. Ligin başlamasına 1 haftadan az bir süre kala Fiorentina karşısında futbol olarak aciz durumlara düşülmesi üzerine tecrübeli teknik adam oyuncularıyla maçtan sonra bir toplantı yaptı. Terim, "Bu halde lige girersek duman oluruz. Herkes bu bir hafta içinde kendisine çeki düzen versin" diye konuştu.

(Fotomaç)