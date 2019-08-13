  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 13 Ağustos 2019 Salı 09:53
  • |
  • 13 Ağustos 2019 Salı 10:03

Maç dönüşü Terim'den Albayrak'a talimat

Maç dönüşü Terim'den Albayrak'a talimat

Paylaş

4-1'lik Fiorentina yenilgisi sonrası İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ile görüşen Fatih Terim, ön libero transferi için gaza basmalarını istedi.

Fiorentina maçında oynan futboldan çok ilk yarıda yenen gollerde ön libero eksikliği bariz şekilde dikkat çekti. Tecrübeli teknik adam maçtan sonra bir araya geldiği Abdurrahim Albayrak'a, Fred, Nampalys Mendy ve Prade'in transferi konusundaki gelişmeleri sorduğu ve "Acilen ön libero almalıyız" dediği öğrenildi.

Fiorentina hezimeti sonrası Terim'den sert uyarı
Fiorentina karşısında alınan 4-1'lik kötü sonuç kadar oynanan kötü futbol da teknik direktör Fatih Terim'in canını sıktı. Ligin başlamasına 1 haftadan az bir süre kala Fiorentina karşısında futbol olarak aciz durumlara düşülmesi üzerine tecrübeli teknik adam oyuncularıyla maçtan sonra bir toplantı yaptı. Terim, "Bu halde lige girersek duman oluruz. Herkes bu bir hafta içinde kendisine çeki düzen versin" diye konuştu.

(Fotomaç)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Fenerbahçe İngiltere'den Hollandalı golcü getiriyor

title

Süper Kupa'da iki takımın değeri dudak uçuklattı

title

Vida Rennes'in teklifini yetersiz buldu

Chelsea İstanbul´da

SPOR GÜNDEMİ

100 milyon Euro... İngilizler oynayacak Türkiye kazanacak
100 milyon Euro... İngilizler oynayacak Türkiye kazanacak

100 milyon Euro... İngilizler oynayacak Türkiye kazanacak

İstanbul’da yarın yapılacak Liverpool-Chelsea maçı için 50 bin İngiliz Türkiye’ye geliyor. Maçın şehir ekonomisine katkısı 100 milyon euro.

Fatih Terim'den Albayrak'a ön libero talimatı
Fatih Terim'den Albayrak'a ön libero talimatı

Fatih Terim'den Albayrak'a ön libero talimatı

4-1'lik Fiorentina yenilgisi sonrası İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ile görüşen Fatih Terim, ön libero transferi için gaza basmalarını istedi.

Konoplyanka'da Lens korkusu
Konoplyanka'da Lens korkusu

Konoplyanka'da Lens korkusu

29 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlaşıldı. Kiralama teklifine sıcak bakan Schalke ise sözleşmeye mecburi satın alma opsiyonu koydurmak istiyor. Lens transferinde benzer yolu izleyen Siyah-Beyazlılar, Hollandalı oyuncunun kötü performansından dolayı bu öneriye temkinli bakıyor.

Falcao'da son 48 saat
Falcao'da son 48 saat

Falcao'da son 48 saat

Monaco, Sevilla’nın forveti Ben Yedder’le anlaşma sağladı. Fransızlar bu gelişme üzerine tecrübeli forvete gidiş izni verdi. 33 yaşındaki futbolcu yarın veya perşembe günü Galatasaray için İstanbul’da olacak.

Ersun Yanal kara kara düşünüyor
Ersun Yanal kara kara düşünüyor

Ersun Yanal kara kara düşünüyor

Beklenen transferlerin yapılmaması teknik heyetin işini zorlaştırdı. Tecrübeli hoca, savunma kurgusunda farklı isimleri oynatacak. Orta sahada ise yük 39'luk Emre Belözoğlu'nda olacak.

Durmisi geliyor
Durmisi geliyor

Durmisi geliyor

Aleksandar Kolarov’da umutlar iyice azalırken, Lazio ile Durmisi için kiralık olarak anlaşmaya varıldı. Danimarkalı sol bekin de gelmeye niyeti var. 2-3 güne Kolarov bitmezse Riza Durmusi Fenerbahçe’ye katılacak.

Olay teklif! Gündeme bomba gibi düştü
Olay teklif! Gündeme bomba gibi düştü

Olay teklif! Gündeme bomba gibi düştü

Telegraph, Trabzonspor’un teklifini reddeden Daniel Sturridge için Fenerbahçe’nin devrede olduğunu yazdı. Habere göre Sarı-Lacivertliler, tecrübeli futbolcuya 9 milyon sterlinlik bir sözleşme teklifinde bulundu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.