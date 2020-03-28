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aksam.com.tr
  • 28 Mart 2020 Cumartesi 08:00
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  • 28 Mart 2020 Cumartesi 08:12

Maaşlarda yarı yarıya indirim

Maaşlarda yarı yarıya indirim

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FIFA, Koronavirüs salgını nedeniyle kulüplerin ekonomik krizle baş etmeleri için bazı kararlar almaya hazırlanıyor.

AKŞAM

FIFA, Profesyonel Futbol Dernekleri Uluslararası Federasyonu ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, futbolcuların da bu süreçte maaşlarında yarı yarıya kesintiye gidilmesi ve liglerin yeniden başlamasıyla birlikte sözleşmelerin yine güncel haliyle yürürlüğe girilebileceği konuşuldu.

FON OLUŞTURULACAK

Toplantıda ayrıca federasyonlar, futbolcular, sponsorlar ve yayıncı kuruluşların katkıda bulunacağı bir fon oluşturulması konuşuldu. Futbolu ve kulüpleri bu süreçte ekonomik krizden koruyarak ayakta tutabilmek adına bu şekilde bir fon oluşturulacağı öğrenildi.

TRANSFER TALEBi

Avrupa Kulüpler Birliği, 10 Haziran-1 Eylül arası yaz transfer döneminin Ocak 2021’e kadar serbest olmasını talep etti.

FFP DEVAM EDECEK

UEFA Başkan Yardımcısı Michele Uva yol haritasını açıkladı:

1-Şampiyonlar Ligi’nde dörtlü fi nal ya da sekizli fi nal olabilecek seçenekler arasında. Ancak bu, önümüzde ne kadar zaman kalacağına bağlı.

2-İtalya Ligi Serie A için PlayOff ‘tan bahsediliyor. Yönetmeliklere göre her ülke, şampiyonunu nasıl tayin edeceğini kendisi belirleyebilir.

3-Finansal Fair Play, güncel durumlar ışığında değişikliğe uğrama ihtimali olsa da asla iptal edilmeyecek.

4-Kulüpler için önemli olan 30 Haziran tarihine kadar ligleri tamamlamak. Oyuncuların kontratları o tarihte son bulacak. Bu konuda acilen bir çözüm bulunması gerekiyor.

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