'Maaşını ödeyemezler'

AKŞAM

FENERBAHÇE’NİN bu sezon için hayalini kurduğu Mesut Özil transferi imkansız gibi... FootballLondon, Sarı-Lacivertliler’in ekonomik durumuyla ilgili ve Arsenal’ın Mesut’la ilgili planını paylaşarak, acı tabloyu ortaya döktü: F.Bahçe, zengin takım değil. Son yıllarda en çok gelir elde eden Beşiktaş bile Premier Lig’deki C.Palace, Southampton ile gelirlerde aynı seviyede buluşamıyor. Arsenal bıraksa bile Mesut’un neredeyse maaşından yarısını indirmesi gerekir.

KAZANCI-KARİYERİ BIRAKIR

Borçlar üst düzey durumda. Son olarak 600 milyon euro olduğu ifade ediliyordu. Mali sağlık, yılın başından itibaren düzelmeye başladı. Özil’in, sürekli İstanbul takımlarına gideceği yazılır. Ailesine ve köklerine bağlı ancak kazancını ve kariyerini arkada bırakması gerekir. Yılda 18.2 milyon euroya yakın kazanç, büyük bir engel. Ve feragat etmesi olası değil. Arsenal, 42 milyon sterline aldığı oyuncusunu, kazançsız bırakmayı düşünemez.

KAHRAMANI ERDOĞAN

MESUT’UN, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile olan samimiyetiyle ilgili de bir analiz paylaşıldı: 2018 Dünya Kupası öncesi Almanya’da öfkeye yol açan fotoğrafı vardı, İlkay da buna dahildi. Mesut Özil, Erdoğan’ı düğününde kahramanlığa davet etti. Düğününde şahit Erdoğan’dı.