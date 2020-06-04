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aksam.com.tr
  • 05 Haziran 2020 Cuma 08:00
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M10'la yola devam

M10'la yola devam

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MESUT Özil, Adidas'ın sponsorluktan ayrılmasını kendi markasını geliştirmek için bir fırsat olarak değerlendirecek.

AKŞAM

Yıldız oyuncunun temsilcisi Erkut Söğüt, konuyla ilgili ESPN’ye şu açıklamayı yaptı: “Özil, 7.5 senedir devam eden sözleşmenin sona ereceğini biliyordu. Mesut Özil’in birçok ayakkabı markası için ne kadar cazip bir oyuncu olduğunu hayal edebilirsiniz. Adidas’la olan anlaşması, kendi işini yapmak konusunda onu engelliyordu. Artık aktif olarak oynarken kendi markasını oluşturmanın zamanı geldi. Bu futbolda kesinlikle benzersiz bir durum olacak.

TÜKETİCİ İLGİSİNİ DENEDİK

Bazı oyuncular kariyerlerinin sonunda bir marka oluşturmaya çalışıyor ama biz bunun geç olacağını düşünüyoruz. Yıllar önce şapka, tişört ve diğer ürünleri küçük bir seviyede test ettik ve hepsinin bir saatte tükendiğini gördük. Zaten kendi sanal mağazasını açtı ve önümüzdeki dönemde portföyünü geliştirecek. M10 markasıyla devam etmek için her şey hazır.”

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M10'la yola devam
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