M10'la yola devam

AKŞAM
Yıldız oyuncunun temsilcisi Erkut Söğüt, konuyla ilgili ESPN’ye şu açıklamayı yaptı: “Özil, 7.5 senedir devam eden sözleşmenin sona ereceğini biliyordu. Mesut Özil’in birçok ayakkabı markası için ne kadar cazip bir oyuncu olduğunu hayal edebilirsiniz. Adidas’la olan anlaşması, kendi işini yapmak konusunda onu engelliyordu. Artık aktif olarak oynarken kendi markasını oluşturmanın zamanı geldi. Bu futbolda kesinlikle benzersiz bir durum olacak.
TÜKETİCİ İLGİSİNİ DENEDİK
Bazı oyuncular kariyerlerinin sonunda bir marka oluşturmaya çalışıyor ama biz bunun geç olacağını düşünüyoruz. Yıllar önce şapka, tişört ve diğer ürünleri küçük bir seviyede test ettik ve hepsinin bir saatte tükendiğini gördük. Zaten kendi sanal mağazasını açtı ve önümüzdeki dönemde portföyünü geliştirecek. M10 markasıyla devam etmek için her şey hazır.”
MESUT Özil, Adidas'ın sponsorluktan ayrılmasını kendi markasını geliştirmek için bir fırsat olarak değerlendirecek.
Hollanda basını, Beşiktaş'ın Leroy Fer ile 3 yıllık anlaşma yaptığını ve dönüşünün zor olduğunu duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Liglerin akıbetiyle ilgili konuşan Özdemir, UEFA'nın Trabzonspor'a verdiği cezaya da değindi.
Kalan 8 haftayı başarı ile kapatarak ligde şampiyon olmak ve yine Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için şimdiden kollarını sıvadı. Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek hedef büyüten yönetim, yıldız oyuncu ile söz kesti.
TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmeleri kararının Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nden (CAS) döneceğine inandıklarını söyledi.
Galatasaray, sezonu kapatan Luyindama'nın ardından Marcao'yu da sakatlığa kurban verdi. Tecrübeli çalıştırıcı ise Sambacı'nın yerine 17 yaşındaki Emin Bayram'ı Donk'un partneri olarak sahaya sürecek.
ALMAN basınından çılgın bir transfer iddiası geldi.