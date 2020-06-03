Lyon'un genç yıldızı için dünya devleri sırada

Lyon'un 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Houssem Aouar için Avrupa'nın devleri sıraya girdi.

Bu sezon hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde müthiş bir performans sergileyen ve kısa sürede devlerin radarına giren genç orta saha Houssem Aouar için dev takımlar sıraya girdi.

Fransız haber sitesi RMC Sport'ta yer alan habere göre; Cezayir asıllı Fransız oyuncuyla Manchester City, Juventus, Liverpool ve PSG ilgileniyor. Bu sezon toplam 31 maçta 9 gol 7 asistlik iyi bir performans sergileyen opyuncu için Fransız ekibi ise 50 milyon euro talep ediyor.

Aouar'ın Lyon'la olan sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona eriyor.