Lyon'un genç yıldızı için dünya devleri sırada

Bu sezon hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde müthiş bir performans sergileyen ve kısa sürede devlerin radarına giren genç orta saha Houssem Aouar için dev takımlar sıraya girdi.
Fransız haber sitesi RMC Sport'ta yer alan habere göre; Cezayir asıllı Fransız oyuncuyla Manchester City, Juventus, Liverpool ve PSG ilgileniyor. Bu sezon toplam 31 maçta 9 gol 7 asistlik iyi bir performans sergileyen opyuncu için Fransız ekibi ise 50 milyon euro talep ediyor.
Aouar'ın Lyon'la olan sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona eriyor.
Fenerbahçe, teknik direktör arayışlarına son noktayı koydu. Sportif Direktör Emre Belözoğlu, 15 gün önce Alanyaspor'un hocası Erol Bulut ile bir görüşme yaptı. Yapılan bu görüşmede prensip anlaşmasına varıldı. Bulut, yeni sezon için çalışmalara başladı.
Trabzonspor'un 1.3 milyon euroluk sözleşme teklifini kabul etmeyen ve Galatasaray ile görüşen Novak, Fenerbahçe'ye 1.8 milyon euroya ‘Evet' dedi. Başarılı oyuncu 500 bin euro da imza parası alacak.
Inter Miami'nin teklifini reddeden Falcao, maaşında da yüzde 15 indirime gitti. Eski ünlü futbolcu Beckham, Galatasaray'ın tecrübeli forveti için teklif yapmış ancak reddedilmişti. 34 yaşındaki yıldız, Türkiye'de mutlu olduğunu söylerken “kesinti” talebini de kabul etti.
Yusuf'un ardından Abdülkadir Ömür de Fransa'ya gidebilir... Pandemi sürecini fırsat bilen Nice, 20 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor'a 17 milyon Euro (128.3 milyon TL) önerdi. Fırtına bu teklifi reddetti ve kapıyı 25 milyon Euro'dan açtı. Pazarlıkların kıran kırana devam ettiği öğrenildi.
Sezon sonunda takımdaki 4 kiralık yabancının (Onyekuru, Lemina, Seri, Andone) kontratı biterken, kiralık giden 4 yabancı (Maicon, Diagne, Babel, Ozornwafor) geri dönecek. En büyük sürpriz ise Belhanda'da yaşanabilir.
George Floyd'un ölümüne yeşil sahalarda gösterilen tepkiler dünyanın sesi oldu. Bu durum 2018'de Almanya'da ırkçı saldırılara maruz kalan Mesut Özil'i bir kez daha gündeme getirdi.
Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Trabzon, Leicester ile sözleşmesi sona eren Mendy ve Sparta Prag'dan ayrılmaya hazırlanan Kanga için harekete geçti.