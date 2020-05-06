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aksam.com.tr
  • 06 Mayıs 2020 Çarşamba 07:41
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  • 06 Mayıs 2020 Çarşamba 07:45

Lyon'dan Luiz Gustavo'ya transfer kancası

Lyon'dan Luiz Gustavo'ya transfer kancası

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Liglerin sonlandırdığı Fransa'da sezonu yedinci olarak bitiren Lyon, gelecek sezonun planlamasına şimdiden başladı.

Alınan bilgiye göre Lyon’un, Marsilya’dan Fenerbahçe’ye sezon başında 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında gelen Luiz Gustavo için harekete geçtiği öğrenildi. Sezon durmadan önce Kanarya’nın en iyi oyuncularından biri olan Gustavo’yu Fenerbahçe’nin kolay kolay bırakacağı düşünülmüyor. Ancak Fransız ekibinin, maddi anlamda iyi bir teklif yapacağı konuşuluyor.

(Fanatik)

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