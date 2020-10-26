Lyon'dan Fenerbahçe-Trabzonspor maçında 4 futbolcuya yakın takip

İRFAN CAN KAHVECİ’YE YETİŞEMEDİ
Lyon Baş Gözlemcisi Bruno Cheyrou önceki gün Başakşehir-Antalya maçında İrfan Can Kahveci'yi izleyecekti ancak uçağının rötar yapması sebebiyle karşılaşmaya yetişemedi.
4 FUTBOLCUYA YAKIN TAKİP
Milli yıldızı yine takip altına alan Cheyrou, Fenerbahçe-Trabzonspor maçı programını yaptı. Başarılı futbol adamının gözü, Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ve Serkan Asan, Fenerbahçe'de ise Ozan Tufan’ın üzerindeydi.
DEVRE ARASINA KADAR TAKİP SÜRECEK
4 oyuncuyu da çıplak gözle izleyerek notlar tutan Cheyrou'nun devre arasına kadar bu isimleri yakından takip edeceği öğrenildi.
CENK ÖZKACAR’I TRANSFER ETMİŞLERDİ
Altay'da gösterdiği başarılı performansla devlerin ilgisini çeken Cenk Özkacar, Süper Lig'de boy göstermeden Avrupa'nın yolunu tuttu. Başta Trabzonspor ile Galatasaray'ın çok istediği genç stoperimizi, Lyon sezon başında kadrosuna kattı. Fransızlar bu transfer için İzmir ekibini 1.5 milyon Euro artı sonraki satıştan yüzde 10 payla ikna etmişti.
İrfan Can Kahveci'yi izlemek için İstanbul'a gelen ancak uçağın rötar yapması sebebiyle maçı kaçıran Lyon Baş Gözlemcisi Bruno Cheyrou, Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesinde de stattaydı. Ünlü futbol adamı; Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Serkan Asan ve Ozan Tufan'ı dikkatle izleyerek bol bol not aldı. Bruno Cheyrou'nun devre arasına kadar bu 4 ismi takip edeceği öğrenildi.
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