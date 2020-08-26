Lyon'dan Cenk Özkacar transferi için Altay'a teşekkür mektubu

Hilmi Bozok, yaptığı yazılı açıklamada, sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdürdüklerini, transfer çalışmalarında da sona geldiklerini belirtti.
Transfer görüşmelerinin yoğun geçmesine rağmen her fırsatta Afyonkarahisar kampını ziyaret ettiğini belirten Bozok, "Camiamızın özlemle beklediği Süper Lig hedefini gerçekleştirecek bir kadro kurmak için geceli gündüzlü çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Bozok, Cenk Özkacar'ın Olympique Lyon'a transferinin kendilerine büyük moral verdiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Lyon Sportif Direktörü Bruno Cheyrou’nun Cenk ve kulübümüz için sarf ettiği sözler altyapımızın ne kadar doğru işlediğinin kanıtıdır. Benzeri bugüne kadar sadece Fenerbahçe’ye gönderilen teşekkür belgesinin kulübüm adına şahsıma iletilmesi büyük bir gurur. Geçmişteki yetiştirici kulüp kimliğimizi hızla yeniden kazanıyoruz. Spor kamuoyu, Türk futboluna nice büyük yetenek armağan eden Büyük Altay’ı geçmişte olduğu gibi yakın gelecekte de bir futbolcu fabrikası olarak kabul edecek."
Olympique Lyon'un Hilmi Bozok adına gönderdiği mektupta şu ifadelere yer verildi:
"Olympique Lyon, kulübünüz Altay ile size futbolcu Cenk Özkacar transferindeki büyük iş birliğiniz için özellikle teşekkür eder. Anlaşma sürecinde görüşmelerimizin kalitesi ve sağlanan iyi ilişkilerimizi takdir ediyoruz. Cenk Özkacar'ın Olympique Lyon ile bu yeni hikayede başarıya ulaşmasını umuyoruz. 2020-2021 sezonu için size en iyi dileklerimizi sunup, tekrar teşekkür ederiz."
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