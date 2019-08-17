Lyon'dan Angers'e gol yağmuru

Mücadelenin 11. dakikasında Aouar ile öne geçen Lyon, 36. dakikada Dembele ile farkı 2'ye çıkardı. Memphis Depay 42. dakikada skoru 3-0'a getirdi.
Dakikalar 48'i gösterdiğinde sahneye bir kez daha Depay çıktı ve farkı 4'e yükseltti. Moussa Dembele ile 65. dakikada bir gol daha bulan Lyon'da son sözü 72. dakikada Jean Lucas söyledi ve Lyon, Angers'ı 6-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Lyon, Ligue 1'de yeni sezona 2'de 2 yaparak başlamış oldu. Angers ise ilk mağlubiyetini alarak 3 puanda kaldı.
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