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aksam.com.tr
  • 22 Mart 2020 Pazar 11:02
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  • 22 Mart 2020 Pazar 11:02

Lyon'da forma giyen Jason Denayer, koronavirüs salgını sebebiyle ülkeyi terk etti

Lyon'da forma giyen Jason Denayer, koronavirüs salgını sebebiyle ülkeyi terk etti

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Lyon'da forma giyen Galatasaray'ın eski yıldızı Jason Denayer, uyarıları dinlemeyerek koronavirüs salgını sebebiyle Fransa'yı terk etti.

Avrupa futbolunu sarsan korona virüs salgını, kulüplere zor günler yaşatıyor. Salgın nedeniyle liglere verilen arada kulüpler sağlık çekincelerinden dolayı antrenman da yapamazken, futbolcularına evde antrenman yapmaları dışında bir tavsiyede bulunamıyor.

Paris Saint Germain'de Neymar ve Thiago Silva gibi futbolcuların izinsiz olarak ülkelerine gitmelerinin ardından, Lyon kulübünde de benzer bir kriz patlak verdi. Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas, Jason Denayer'in koronavirüs korkusu yüzünden, pılını pırtını toplayarak Fransa'dan ayrıldığını açıkladı. Bu hareketin, kulüp kararını beklemeden izinsiz olarak gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı.

Galatasaray'ın eski futbolcusu dışında Thiago Mendes ve onunla birlikte ismini vermediği bir Brezilyalı oyuncunun daha benzer bir davranış sergiledikleri ve ülkeyi terk ettikleri ortaya çıktı.

Denayer'in Belçika, diğer iki ismin de ülkeleri Brezilya'ya gittikleri belirtildi.

(Skorer)

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