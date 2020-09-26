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aksam.com.tr
  • 26 Eylül 2020 Cumartesi 12:51
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Lyon Karagümrük - Başakşehir maçını takip ettirdi

Lyon Karagümrük - Başakşehir maçını takip ettirdi

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Fatih Karagümrük, Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir'i 2-0 mağlup ederken Fransız ekibi Lyon'un gözleri de bu maçtaydı! Lyon yetkililerinin bu mücadelede İrfan Can Kahveci ve Ramazan Civelek'i izlediği öne sürüldü.

Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük, ligin üçüncü haftasında son şampiyon Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Bu mücadeleyi sadece Türkiye değil, Fransa da izledi! Fransa ekiplerinden Lyon'un bu mücadeleyi izlemek için yetkililer gönderdiği öğrenildi.

Son olarak Altay'dan Cenk Özkacar'ı kadrosuna katan Lyon'un Başakşehir'den İrfan Can Kahveci ve Fatih Karagümrük'ten Ramazan Civelek'i radarına aldığı belirtildi.

İrfan Can Kahveci, şampiyonluk töreninde Avrupa'ya transfer olduğunu duyurmuştu. Milli yıldız dünkü mücadelede kırmızı kart görürken Okan Buruk'un maç sonrasında yaptığı "Hedefi olmayan oyuncularla yollarımızı ayıracağız" açıklaması kafaları karıştırdı.

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve Fatih Karagümrük'le performansını yukarıya çeken 24 yaşındaki Ramazan Civelek'in adı ise sarı-lacivertli kulüple anılmıştı. Fenerbahçe'nin Ramazan için 1 milyon TL'lik geri alma opsiyonunun olduğu öne sürülüyordu.

Öte yandan beIN SPORTS'ta yer alan habere göre Lyon'un gözlemcileri, ayrıca Alassane Ndao ve Fatih Kurucuk'u da izledi. Fatih Kurucuk'un yedek kulübesinde yer aldığı maçta Lyon'un scoutları, Ndao ve Ramazan için rapor tuttu.

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