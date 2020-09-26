Lyon Karagümrük - Başakşehir maçını takip ettirdi

Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük, ligin üçüncü haftasında son şampiyon Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Bu mücadeleyi sadece Türkiye değil, Fransa da izledi! Fransa ekiplerinden Lyon'un bu mücadeleyi izlemek için yetkililer gönderdiği öğrenildi.
Son olarak Altay'dan Cenk Özkacar'ı kadrosuna katan Lyon'un Başakşehir'den İrfan Can Kahveci ve Fatih Karagümrük'ten Ramazan Civelek'i radarına aldığı belirtildi.
İrfan Can Kahveci, şampiyonluk töreninde Avrupa'ya transfer olduğunu duyurmuştu. Milli yıldız dünkü mücadelede kırmızı kart görürken Okan Buruk'un maç sonrasında yaptığı "Hedefi olmayan oyuncularla yollarımızı ayıracağız" açıklaması kafaları karıştırdı.
Fenerbahçe altyapısından yetişen ve Fatih Karagümrük'le performansını yukarıya çeken 24 yaşındaki Ramazan Civelek'in adı ise sarı-lacivertli kulüple anılmıştı. Fenerbahçe'nin Ramazan için 1 milyon TL'lik geri alma opsiyonunun olduğu öne sürülüyordu.
Öte yandan beIN SPORTS'ta yer alan habere göre Lyon'un gözlemcileri, ayrıca Alassane Ndao ve Fatih Kurucuk'u da izledi. Fatih Kurucuk'un yedek kulübesinde yer aldığı maçta Lyon'un scoutları, Ndao ve Ramazan için rapor tuttu.
Sezon öncesi Bolu'da planlanan kampı iptal eden Fatih Terim, takımı Florya'da tuttu. Oyuncularının sessiz maçlara alışması için sık sık çift kale maç yaptıran İmparator, tesis çalışanlarını bile dışarı çıkarıp içeride sadece kuş sesine imkân tanıdı.
Beşiktaş'ın sağ bek için her konuda anlaştığı DeAndre Yedlin'de son anda kulübü Newcastle United tavır değiştirdi.
İzolasyon süreci biten ve takımın başına dönen Beşiktaş Teknik Direktörü, cuma günü yapılan idmanda "Ne olursa olsun Rio Ave elenmeyecek bir takım değildi. Burası Beşiktaş. Bir an önce toparlanın" dedi.
Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Dünyanın sayılı derbileri arasına giren İstanbul derbisinde oynanan bazı maçlar tarihe adını yazdırdı. İşte unutulmaz Galatasaray - Fenerbahçe maçları...
Trabzonspor, uzun süredir peşinde olduğu Vitor Hugo için son kez masaya oturacak.
Beşiktaş'ın Devler Ligi hayallerinin PAOK maçında suya düşmesinin ardından önceki akşamki Rio Ave mağlubiyetiyle de Kupa 2 defteri kapandı. Forvet ve sağbekte transferlerin gecikmesi sebebiyle düşüşün devam ettiği Kartal'da taraftar, çılgına döndü. Siyah-Beyazlılar, faturayı yönetime kesti.