Lyon, Juventus deplasmanına avantajlı skorla gidiyor

Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Lyon, sahasında İtalyan devi Juventus'u Tousart'ın attığı golle 1-0 mağlup etti.
Maçta ağırlıklı olarak Juventus topla oynasa da kalesinde isabetli şut şansı vermeyen Fransız ekibi, İtalya deplasmanı öncesi avantajı eline almayı başardı.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 20'nci haftasında Fenerbahçe Beko, 9 yıldır sahasında yenilmediği Galatasaray Doğa Sigorta karşısında son çeyrekte yıkıldı. Konuk ekip, salondan 80-75 galip ayrılırken; 16 maç sonra rakibini deplesmanda yenmeyi başardı.
Basketboldaki derbi maçını salonda takip eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a, Sarı-Lacivertli taraftarlar büyük tepki gösterdi.
ING Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe Beko'yu mağlup eden Galatasaray Doğa Sigorta cephesinden maç sonu paylaşımlar geldi.
Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko'yu 80-75 yenerken rakibini 9 yıl sonra sahasında yendi. Sarı Kırmızılılar'ın kaptanı Göksenin Köksal'dan maç sonrası Fenerbahçe'ye ve Ozan Tufan'ın sözlerine gönderme geldi.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester City, Real Madrid deplasmanında 2-1 galip gelerek çeyrek final öncesi büyük avantaj elde etti.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Lyon, sahasında ağırladığı Juventus'u Tousart'ın attığı golle 1-0 mağlup etti.
Geçtiğimiz haftalarda adı ciddi bir şekilde Beşiktaş'la anılan Mircea Lucescu Süper Lig devlerinden iş istiyor.