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  3. Lyon, Dorukhan Toköz için İstanbul'a geldi

Lyon, Dorukhan Toköz için İstanbul'a geldi

Lyon, Dorukhan Toköz için İstanbul'a geldi

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında sahasında Wolverhampton'ı konuk edecek olan Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz için transfer gelişmesi var.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton ile bugün saat 19.55'te Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek olurken transfer gelişmesi yaşandı

beIN Sports'un haberine göre, Fransa Ligue 1 temsilcisi Lyon kulübünden bir isim, bu akşamki maçta Dorukhan Toköz'ü izlemek için Vodafone Park'ta olacak. Gözlemci, Dorukhan'ın maç raporunu yazıp kulüple paylaşacak..

Eskişehirspor'dan geçen sezon transfer edilen Dorukhan Toköz, gösterdiği performansla Milli Takım'a kadar yükselmiş, Avrupa kulüplerinin radarına girmişti.

23 yaşındaki Dorukhan Toköz, Beşiktaş formasını 31 kez giyerken 3 gol atığ 3 asist yapma başarısı gösterdi. Mili Takımda ise 6 maçta 1 gol kaydetti.

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