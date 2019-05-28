Luyindama'dan transfer itirafı! 'Galatasaray'ın teklifi en iyisiydi'

Galatasaray'ın savunma oyuncularından Christian Luyindama, sarı-kırmızılı takımın 22. şampiyonluğunun ardından açıklamalarda bulundu.

"BU KUPA ÇOK ÖZEL OLDU"

Daha önce de kupa kazanmasına rağmen G.Saray'da yaşadığı sevincin farklı olduğunu söyleyen Kongolu futbolcu şunları dile getirdi: "Daha önce kupalar kaldırdım. Belçika'da Belçika Kupası'nı kazandım. Buraya geldikten sonra hemen Türkiye Kupası'nı ve lig kupasını kazandık. Afrika'da da iki kez Afrika Kupası'nı kazanmıştım. Dolayısıyla kariyerimde daha önce kupa kaldırdığımı söyleyebilirim ama Galatasaray ile bu kupaları kaldırmak benim için çok özeldi."

"G.SARAY'IN TEKLİFİ EN İYİSİYDİ"

"Transfer sürecimin büyük bir hikayesi yok. Belçika'daydım ve Belçika'da iyi oynuyordum. O dönemde diğer takımlardan da Sevilla, Krasnodar ve Alman kulüplerinde de teklifler geliyordu ve bir anda G.Saray'da teklif geldi. Tüm bu tekliflerin arasında en büyük olan G.Saray'ı tercih ettim. Burada tabi büyük biri stadının oluşu, taraftar kitlesinin büyük oluşu, stattaki ambiansta bu tercihte önemli oldu. Muslera'yı daha önceden tanımıyordum, Galatasaray'a gelmeden önce tanımıyordum. Muslera'nın çok büyük bir kaleci olduğunu söyleyebilirim."

"FATİH TERİM BİR BABA GİBİ"

Bu arada Luyindama, Fatih Terim için "Fatih hoca benim için bir baba gibi. Bana babalık yapıyor. Yeteneklerimi biliyor, görüyor bu yetenekleri. Galatasaray'da nasıl oynamam gerektiğini, futbolu nasıl oynamam gerektiğini söylüyor, öğütlüyor" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE MAÇI İTİRAFI

Fenerbahçe derbisinde cezalı olduğu için oynayamamasıyla ilgili de konuşan Luyindama "Fenerbahçe maçında çok oynamak istiyordum. Kart gördüm. Tabii ki daha iyisini vermeyi isterdim. Ancak olmadı." dedi.

(Fotomaç)