Luyindama'dan maç sonu flaş transfer itirafı

Galatasaray'ın Kongolo yıldızı Christian Luyindama, 0-0 biten Club Brugge maçı sonrası Belçiika basınına özel açıklamalarda bulundu. Sarı Kırmızılı takımdaki performansı ve Belçika'ya geri dönüş ihtimaliyle ilgili sorulara da yanıt veren Luyindama, kardeşi John için de konuştu. İşte açıklamalar...

"BEN BOSS'UM, ARTIK ANLIYORUM"

"Belçika'ya geri dönmek ve yeniden Brugge ile karşılaşmaktan dolayı mutluyum. Zor olacağını biliyordum, 1 puan almak bizim için güzel diye düşünüyorum. Galatasaray çok büyük bir kulüp. Böyle bir kulüpte oynadığım için gururluyum. İlk zamanlarda alışmak kolay değildi ancak daha sonrasında şovumu yaptım. Ben 'Boss'um'. Sıkı çalışıyorum ve Türkiye'de ligi artık daha iyi biliyorum. Paris Saint Germain ve Real Madrid'e karşı çok güzel maçlar oynayacağız ve benim de burada kendimi göstereceğim"

BELÇİKA'YA DÖNECEK MİSİN?

"Ben Belçika Ligi'nden geliyorum. Neredeyse Standard Liege'in tüm maçlarını takip ettim. Kulüpte herkesle temas halindeyim. (Gülerek) Hayır, birlikte güzel zamanlar geçirmiştik ama geri dönmek için söylemedim. Şimdi küçük bossu (Kardeşi John) oraya gönderdim. Bence Standard'da patlama yapacak. (Henüz imzalamadı) Michel Preud'homme ile de kardeşim için konuşuyorum. Gerçekten çok güçlü bir oyuncu"

İŞTE LUYINDAMA'NIN 90 DAKİKASI

Christian Luyindama, Brugge'ye karşı 90 dakika sahada kaldı. Kongolu yıldız, maç boyunca 13 ikili mücadelenin 7'sini, 8 hava topu mücadelesinin 5'ini kazandı. Luyindama, topu 4 kez uzaklaştırkırken, 1 kez pas arası yaptı, 5 kez de rakiplerinden topu çaldı. Luyindama, 90 dakika boyunca sadece 1 kez faul yaptı.

(Sporx)