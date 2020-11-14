Luyindama'dan korona iddialarına çok sert tepki

Galatasaray, bir futbolcusunun milli takımdaki koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Sosyal medyada bu ismin Demokratik Kongo Milli Takımı forması giyen Luyindama olduğu konuşuldu. Ancak Norveç Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamayla Omar Ellabdelloui'nin test sonucunun pozitif olduğunu duyurdu ve gerçek ortaya çıktı.
LUYINDAMA'DAN SERT TEPKİ!
Christian Luyindama da sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaparak iddialara yanıt verdi. Kongolu yıldız, "Aptal yayınlarınızı bırakın. Ben çok iyiyim. Korona değilim" paylaşımını yaptı.
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