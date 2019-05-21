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  3. Luyindama ve Marcao, Galatasaray'ın savunmasına duvar ördü

Luyindama ve Marcao, Galatasaray'ın savunmasına duvar ördü

Luyindama ve Marcao, Galatasaray'ın savunmasına duvar ördü

Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da devre arasında transfer edilen Christian Luyindama ile Marcao, savunmadaki performanslarıyla dikkati çekti.

Sezon başında kadrosunda stoper olarak Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık ve Ozan Kabak'ı bulunduran sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıda savunmadan istediği verimi alamadı.

Ligde ilk yarıda Maicon ve Ozan Kabak 13'er, Serdar Aziz 10, Ahmet Çalık ise 6 müsabakada forma giydi. Galatasaray, ilk yarıdaki 17 lig karşılaşmasında kalesinde 21 gole engel olamadı.

Devre arasında savunma değişti

Sarı-kırmızılı ekipte, savunmanın göbeği devre arasında yenilendi.

Galatasaray'da devre arası transfer döneminde Ozan Kabak 11 milyon avroya Almanya'nın Stuttgart takımına transfer oldu. Maicon, 1 milyon 700 bin avro bedelle 1,5 sezonluğuna Suudi Arabistan'ın El Nassr takımına kiralandı. Sözleşmesi feshedilen Serdar Aziz'den ise 2 milyon 300 bin avro tazminat elde edildi.

Bu futbolcuların yerine 4 milyon avro bonservis bedeliyle Portekiz'in Chaves takımından 22 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao ile Belçika temsilcisi Standard Liege'den 25 yaşındaki Christian Luyindama ise 3 milyon avro kiralama ücretiyle kadroya katıldı.

Güç kattılar

Galatasaray, Luyindama ve Marcao'nun gelişiyle sezonun ikinci yarısında daha iyi bir savunma grafiği çizdi.

Luyindama, transfer olduktan sonra 14 lig maçının 11'inde oynarken, Marcao ise 16 lig karşılaşmasının 14'ünde forma giydi.

Sarı-kırmızılı ekip, ligin ikinci yarısındaki 16 karşılaşmada 11 gol yedi.

Sezonun ilk yarısında maç başına kalesinde ortalama 1,23 gol gören Galatasaray, ikinci yarıda ortalamayı 0,68'e düşürdü ve şampiyonluğa ulaştı.

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